Resultado del Baloto: números del acumulado millonario que cayeron este lunes 6 de julio de 2026

El Baloto realizó este lunes 6 de julio de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 2679, en el que los jugadores buscaron llevarse el acumulado del sorteo tradicional, que alcanzó los 46.400 millones de pesos. En la modalidad Baloto Revancha, el acumulado disponible fue de 7.200 millones de pesos.

Resultados del Baloto del lunes 6 de julio de 2026

Resultado Baloto tradicional

Acumulado de 46.400 millones de pesos

Número ganador: 16 - 27 - 28 - 12 - 02

Súper balota: 12

Resultado Baloto Revancha

Acumulado de 7.200 millones de pesos

Número ganador: 31 - 42 - 17 - 14 - 43

Súper balota: 02

Los resultados oficiales permiten a los apostadores verificar si acertaron la combinación ganadora del sorteo tradicional o de la modalidad Revancha, que se juega con una apuesta adicional y ofrece un acumulado independiente.

El sorteo del Baloto de este lunes ya reveló los números favorecidos. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Antes del sorteo de este lunes, las combinaciones ganadoras del Baloto tradicional fueron:

4 de julio de 2026: 09 - 14 - 40 - 42 - 43 | Superbalota: 09

09 - 14 - 40 - 42 - 43 | Superbalota: 09 1 de julio de 2026: 03 - 12 - 13 - 17 - 37 | Superbalota: 14

03 - 12 - 13 - 17 - 37 | Superbalota: 14 29 de junio de 2026: 10 - 15 - 22 - 24 - 30 | Superbalota: 10

En la modalidad Baloto Revancha, los últimos tres sorteos dejaron estos resultados:

4 de julio de 2026: 03 - 04 - 14 - 26 - 41 | Superbalota: 08

03 - 04 - 14 - 26 - 41 | Superbalota: 08 1 de julio de 2026: 03 - 14 - 26 - 34 - 35 | Superbalota: 08

03 - 14 - 26 - 34 - 35 | Superbalota: 08 29 de junio de 2026: 15 - 21 - 25 - 31 - 35 | Superbalota: 04