Primer sorteo del Baloto del mes de julio 2026: Conozca los números del acumulado, supera los 50.000 millones de pesos

El Baloto realizó este miércoles 1 de julio de 2026 el sorteo 2677, correspondiente al primer sorteo del mes.

Resultados de las loterías del miércoles 1 de julio: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los jugadores estuvieron atentos a los resultados del acumulado del juego tradicional, que alcanzó los 45.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un acumulado de 6.800 millones de pesos, para una bolsa conjunta superior a los 52.000 millones de pesos.

Resultados del Baloto del miércoles 1 de julio de 2026 - Sorteo 2677

Baloto tradicional

Acumulado de $45.600 millones

Número ganador: 03 - 12 - 13 - 14 - 17

Súper balota: 37

Baloto Revancha

Acumulado de $6.800 millones

Número ganador: 03 - 08 - 14 - 26 - 34

Súper balota: 35

Los resultados del Baloto y la Revancha ya están disponibles para los jugadores del país. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los números de los últimos sorteos

Quienes acostumbran revisar tendencias o comparar combinaciones pueden consultar los resultados de los sorteos anteriores del Baloto y Baloto Revancha.

Últimos tres sorteos de Baloto

29 de junio de 2026: 10 - 15 - 22 - 24 - 30 | Súper balota: 10

10 - 15 - 22 - 24 - 30 | Súper balota: 10 27 de junio de 2026: 15 - 23 - 29 - 33 - 41 | Súper balota: 16

15 - 23 - 29 - 33 - 41 | Súper balota: 16 24 de junio de 2026: 12 - 14 - 30 - 36 - 43 | Súper balota: 14

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha

29 de junio de 2026: 15 - 21 - 25 - 31 - 35 | Súper balota: 04

15 - 21 - 25 - 31 - 35 | Súper balota: 04 27 de junio de 2026: 13 - 17 - 18 - 30 - 35 | Súper balota: 14

13 - 17 - 18 - 30 - 35 | Súper balota: 14 24 de junio de 2026: 08 - 17 - 31 - 36 - 41 | Súper balota: 08