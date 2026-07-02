Loterías

Primer sorteo del Baloto del mes de julio 2026: Conozca los números del acumulado, supera los 50.000 millones de pesos

Los participantes del Baloto ya pueden verificar si su apuesta resultó ganadora.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

2 de julio de 2026 a las 5:56 a. m.
El sorteo 2677 del Baloto dejó listos los números por un acumulado de más de $50.000 millones.
El sorteo 2677 del Baloto dejó listos los números por un acumulado de más de $50.000 millones. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este miércoles 1 de julio de 2026 el sorteo 2677, correspondiente al primer sorteo del mes.

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de las loterías del miércoles 1 de julio: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los jugadores estuvieron atentos a los resultados del acumulado del juego tradicional, que alcanzó los 45.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un acumulado de 6.800 millones de pesos, para una bolsa conjunta superior a los 52.000 millones de pesos.

Resultados del Baloto del miércoles 1 de julio de 2026 - Sorteo 2677

Baloto tradicional

Acumulado de $45.600 millones

  • Número ganador: 03 - 12 - 13 - 14 - 17
  • Súper balota: 37

Baloto Revancha

Acumulado de $6.800 millones

  • Número ganador: 03 - 08 - 14 - 26 - 34
  • Súper balota: 35
El Baloto 2673 se realizó con un acumulado millonario en disputa este 22 de junio.
Los resultados del Baloto y la Revancha ya están disponibles para los jugadores del país. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los números de los últimos sorteos

Quienes acostumbran revisar tendencias o comparar combinaciones pueden consultar los resultados de los sorteos anteriores del Baloto y Baloto Revancha.

Últimos tres sorteos de Baloto

  • 29 de junio de 2026: 10 - 15 - 22 - 24 - 30 | Súper balota: 10
  • 27 de junio de 2026: 15 - 23 - 29 - 33 - 41 | Súper balota: 16
  • 24 de junio de 2026: 12 - 14 - 30 - 36 - 43 | Súper balota: 14

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha

  • 29 de junio de 2026: 15 - 21 - 25 - 31 - 35 | Súper balota: 04
  • 27 de junio de 2026: 13 - 17 - 18 - 30 - 35 | Súper balota: 14
  • 24 de junio de 2026: 08 - 17 - 31 - 36 - 41 | Súper balota: 08