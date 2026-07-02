Primer sorteo del Baloto del mes de julio 2026: Conozca los números del acumulado, supera los 50.000 millones de pesos

El Baloto realizó este miércoles 1 de julio de 2026 el sorteo 2677, correspondiente al primer sorteo del mes.
Los jugadores estuvieron atentos a los resultados del acumulado del juego tradicional, que alcanzó los 45.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un acumulado de 6.800 millones de pesos, para una bolsa conjunta superior a los 52.000 millones de pesos.
Resultados del Baloto del miércoles 1 de julio de 2026 - Sorteo 2677
Baloto tradicional
Acumulado de $45.600 millones
- Número ganador: 03 - 12 - 13 - 14 - 17
- Súper balota: 37
Baloto Revancha
Acumulado de $6.800 millones
- Número ganador: 03 - 08 - 14 - 26 - 34
- Súper balota: 35
Estos fueron los números de los últimos sorteos
Quienes acostumbran revisar tendencias o comparar combinaciones pueden consultar los resultados de los sorteos anteriores del Baloto y Baloto Revancha.
Últimos tres sorteos de Baloto
- 29 de junio de 2026: 10 - 15 - 22 - 24 - 30 | Súper balota: 10
- 27 de junio de 2026: 15 - 23 - 29 - 33 - 41 | Súper balota: 16
- 24 de junio de 2026: 12 - 14 - 30 - 36 - 43 | Súper balota: 14
Últimos tres sorteos de Baloto Revancha
- 29 de junio de 2026: 15 - 21 - 25 - 31 - 35 | Súper balota: 04
- 27 de junio de 2026: 13 - 17 - 18 - 30 - 35 | Súper balota: 14
- 24 de junio de 2026: 08 - 17 - 31 - 36 - 41 | Súper balota: 08