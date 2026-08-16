Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 16 de agosto

Miles de personas siguen probando suerte cada día con la esperanza de que un premio grande les cambie la vida.

Y es que los juegos de azar, como la lotería o el chance, hacen parte de la rutina para muchos, que ven en estas apuestas una forma rápida de conseguir dinero que por otros caminos sería difícil.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Al final, es esa ilusión de dar el golpe de suerte lo que mantiene viva esta práctica con el paso del tiempo.

Lotería El Paisita Día - 16 de agosto

Premio mayor: 3832 - 4

Lotería El Paisita Noche - 16 de agosto

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

Lotería la Caribeña Día - 16 de agosto

Premio mayor: 3972

La Quinta: 5

Lotería El Dorado Tarde - 16 de agosto

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche - 16 de agosto