Loterías

Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 16 de agosto

Estos son los resultados del sorteo del día de hoy.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
16 de agosto de 2026 a las 2:58 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Miles de personas siguen probando suerte cada día con la esperanza de que un premio grande les cambie la vida.

Y es que los juegos de azar, como la lotería o el chance, hacen parte de la rutina para muchos, que ven en estas apuestas una forma rápida de conseguir dinero que por otros caminos sería difícil.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Al final, es esa ilusión de dar el golpe de suerte lo que mantiene viva esta práctica con el paso del tiempo.

Lotería El Paisita Día - 16 de agosto

  • Premio mayor: 3832 - 4
YouTube video u3W2jEwD8v0 thumbnail

Lotería El Paisita Noche - 16 de agosto

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente
YouTube video 0SsJr04-hTw thumbnail

Lotería la Caribeña Día - 16 de agosto

  • Premio mayor: 3972
  • La Quinta: 5
YouTube video RmLlEppVHCk thumbnail

Lotería El Dorado Tarde - 16 de agosto

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche - 16 de agosto

  • Premio mayor: pendiente
  • Quinta: pendiente