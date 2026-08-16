Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 16 de agosto

Miles de personas siguen probando suerte cada día con la esperanza de que un premio grande les cambie la vida.
Y es que los juegos de azar, como la lotería o el chance, hacen parte de la rutina para muchos, que ven en estas apuestas una forma rápida de conseguir dinero que por otros caminos sería difícil.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co
Al final, es esa ilusión de dar el golpe de suerte lo que mantiene viva esta práctica con el paso del tiempo.
Lotería El Paisita Día - 16 de agosto
- Premio mayor: 3832 - 4
Lotería El Paisita Noche - 16 de agosto
- Premio mayor: pendiente
- Animal: pendiente
Lotería la Caribeña Día - 16 de agosto
- Premio mayor: 3972
- La Quinta: 5
Lotería El Dorado Tarde - 16 de agosto
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche - 16 de agosto
- Premio mayor: pendiente
- Quinta: pendiente