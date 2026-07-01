Resultados de las loterías del miércoles 1 de julio: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La suerte volvió a rodar este miércoles 1 de julio con una nueva jornada de sorteos de algunas de las loterías y chances más populares de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la expectativa de convertirse en los nuevos ganadores.
Como ocurre cada día, estos sorteos entregaron los números que definirán a los afortunados que acertaron en sus apuestas. Si usted participó en alguno de ellos, este es el momento de verificar su tiquete y confirmar si la suerte estuvo de su lado.
Recuerde que, en caso de resultar ganador, es importante conservar el comprobante de la apuesta y realizar el proceso de reclamación a través de los canales oficiales autorizados, cumpliendo con los requisitos establecidos para el cobro del premio.
Números ganadores del miércoles 1 de julio
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 8254.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Antes de reclamar cualquier premio, verifique cuidadosamente que el número y los datos de su apuesta coincidan con los resultados oficiales publicados por el operador correspondiente.