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Resultados de las loterías del miércoles 1 de julio: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Si usted participó en alguno de ellos, este es el momento de verificar su tiquete y confirmar si la suerte estuvo de su lado.

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Redacción Loterías
1 de julio de 2026 a las 11:18 a. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA

La suerte volvió a rodar este miércoles 1 de julio con una nueva jornada de sorteos de algunas de las loterías y chances más populares de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la expectativa de convertirse en los nuevos ganadores.

Como ocurre cada día, estos sorteos entregaron los números que definirán a los afortunados que acertaron en sus apuestas. Si usted participó en alguno de ellos, este es el momento de verificar su tiquete y confirmar si la suerte estuvo de su lado.

Recuerde que, en caso de resultar ganador, es importante conservar el comprobante de la apuesta y realizar el proceso de reclamación a través de los canales oficiales autorizados, cumpliendo con los requisitos establecidos para el cobro del premio.

Números ganadores del miércoles 1 de julio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8254.
  • La Quinta: 6.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Antes de reclamar cualquier premio, verifique cuidadosamente que el número y los datos de su apuesta coincidan con los resultados oficiales publicados por el operador correspondiente.