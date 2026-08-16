El Sinuano Día y Noche: estos son los resultados de este domingo 16 de agosto de 2026

Este 16 de agosto se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los sorteos más seguidos en Colombia y que diariamente mantiene a miles de personas pendientes de los resultados con la esperanza de ganar un premio.

La jornada, como ya es tradición, contó con dos sorteos durante el día: uno en horario diurno y otro en la noche.

Gracias a su mecánica sencilla y rápida, en la que los jugadores pueden apostar diferentes modalidades y números, esta lotería se ha consolidado como una de las favoritas entre los aficionados a los juegos de azar en el país.

Resultados de El Sinuano Día del 16 de agosto

Número ganador de cuatro cifras: 5139

La Quinta: 2.

Resultados de El Sinuano Noche del 16 de agosto

Número ganador de cuatro cifras: pendiente.

La Quinta: pendiente.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Consulte aquí los resultados del último sorteo de Sinuano Noche. Foto: Montaje El País (Pixabay/Sinuano)

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: