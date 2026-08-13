Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de este jueves 13 de agosto

El Sinuano Día y Noche se mantiene como uno de los juegos de chance con mayor participación en Colombia, reuniendo diariamente a miles de apostadores que esperan conocer los números favorecidos en cada jornada.

Este jueves, 13 de agosto, los participantes estuvieron atentos a las dos ediciones programadas, correspondientes al sorteo diurno y al nocturno. Una vez finalizada cada jornada, la expectativa se concentró en conocer los resultados oficiales y verificar si alguno de los números jugados había resultado ganador.

Una de las características de esta modalidad es que ofrece dos oportunidades de participación durante el mismo día, lo que permite a los jugadores intentar suerte tanto en horas de la tarde como en la noche. Los resultados son divulgados después de cada sorteo mediante los canales autorizados y también pueden ser consultados en diferentes plataformas digitales.

El Sinuano Día

Número ganador: 5208.

La Quinta: 0.

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El próximo sorteo de El Sinuano Día se realizará este viernes, 14 de agosto, a las 2:30 p. m., brindando una nueva oportunidad para quienes deseen volver a probar su suerte.