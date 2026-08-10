El Sinuano Día y Noche: las cifras ganadoras de los sorteos de hoy lunes, 10 de agosto

Miles de colombianos estuvieron pendientes este lunes de los resultados de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de las modalidades de chance que cuentan con amplia participación en el país.

¿Tuvo su día de suerte? Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 10 de agosto

Como ocurre habitualmente, ambos sorteos se llevan a cabo diariamente en dos jornadas diferentes, una durante el día y otra en horas de la noche, permitiendo a los jugadores participar en cualquiera de las dos ediciones.

Una vez finalizado cada sorteo, los números oficiales son divulgados mediante los canales autorizados. De esta manera, los participantes pueden consultar los resultados y comprobar si el número de su apuesta fue seleccionado como ganador.

Resultados de El Sinuano del 10 de agosto

Día de Sinuano

Número ganador: 2942.

La Quinta: 9.

El Sinuano Noche

Número ganador: 5711.

La Quinta: 1.

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar el premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad en cualquiera de los puntos de pago autorizados.

Asimismo, es fundamental respetar los plazos establecidos para cobrar el premio. Por ello, se recomienda conservar el comprobante hasta completar el proceso de reclamación y confirmar que el pago se haya efectuado.

Gracias a sus sorteos diarios, El Sinuano Día y El Sinuano Noche se han consolidado como dos de las modalidades de chance con mayor seguimiento en Colombia.

Al ofrecer un sorteo en la jornada diurna y otro en la nocturna, brindan a los apostadores dos oportunidades diarias para conocer los resultados y participar.