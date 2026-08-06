¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados del Día y Noche del 6 de agosto

Antes de conocer los números ganadores, miles de colombianos estuvieron atentos este jueves, 6 de agosto, a los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de las modalidades de chance con mayor participación en el país.

Estos sorteos se realizan todos los días en dos horarios diferentes, uno en la jornada diurna y otro en la noche.

Tras cada edición, los resultados oficiales son publicados a través de los canales autorizados para que los apostadores puedan verificar si su número resultó premiado.

¿Día de suerte? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves, 6 de agosto de 2026

Resultados de El Sinuano del 6 de agosto

Día de Sinuano

Número ganador: 8941.

La Quinta: 6.

El Sinuano Noche

Número ganador: 7456

La Quinta: 6

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número apostado resulta premiado, el jugador debe verificar que la información del comprobante coincida con el resultado oficial, incluido el número y, cuando corresponda, la serie.

Para reclamar el premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad en cualquiera de los puntos de pago autorizados.

Asimismo, es fundamental respetar los plazos establecidos para cobrar el premio. Por ello, se recomienda conservar el comprobante hasta completar el proceso de reclamación y confirmar que el pago se haya efectuado.

Gracias a sus sorteos diarios, El Sinuano Día y El Sinuano Noche se han consolidado como dos de las modalidades de chance con mayor seguimiento en Colombia.

Al ofrecer un sorteo en la jornada diurna y otro en la nocturna, brindan a los apostadores dos oportunidades diarias para conocer los resultados y participar.