El Sinuano Día y Noche: se revelaron los números ganadores de los sorteos de hoy sábado, 8 de agosto

Antes de conocer los números ganadores, miles de colombianos estuvieron atentos este sábado, 8 de agosto, a los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de las modalidades de chance con mayor participación en el país.

El Dorado y La Caribeña Día: así fueron los números ganadores del sábado 8 de agosto

Estos sorteos se realizan todos los días en dos horarios diferentes, uno en la jornada diurna y otro en la noche.

Tras cada edición, los resultados oficiales son publicados a través de los canales autorizados para que los apostadores puedan verificar si su número resultó premiado.

Resultados de El Sinuano del 8 de agosto

Día de Sinuano

Número ganador: 0167.

La Quinta: 6.

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Resultado del Chontico Día y Noche hoy, 8 de agosto, ¿su número fue el ganador?

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar el premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad en cualquiera de los puntos de pago autorizados.

Asimismo, es fundamental respetar los plazos establecidos para cobrar el premio. Por ello, se recomienda conservar el comprobante hasta completar el proceso de reclamación y confirmar que el pago se haya efectuado.

Gracias a sus sorteos diarios, El Sinuano Día y El Sinuano Noche se han consolidado como dos de las modalidades de chance con mayor seguimiento en Colombia.

Al ofrecer un sorteo en la jornada diurna y otro en la nocturna, brindan a los apostadores dos oportunidades diarias para conocer los resultados y participar.