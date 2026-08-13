Resultados Lotería del Tolima este 13 de agosto: estos son los números ganadores del sorteo de este jueves

La Lotería del Tolima realizó un nuevo sorteo este jueves, 13 de agosto, en el que cientos de jugadores estuvieron pendientes del premio mayor y de los diferentes premios contemplados dentro de su plan.

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Como ocurre cada semana, los apostadores adquirieron sus billetes con la ilusión de acertar la combinación que entrega el premio mayor, además de tener la posibilidad de llevarse alguno de los premios secos.

Resultado del premio mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor fue:

Número: 1536.

Serie: 109.

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima entrega diferentes premios que amplían las posibilidades de ganar para quienes participaron en el sorteo.

¿Cómo saber si ganó?

Los jugadores deben verificar tanto el número como la serie impresos en su billete y compararlos con los resultados oficiales.

También es recomendable revisar el plan completo de premios, pues un billete que no haya acertado el premio mayor podría resultar favorecido con otro de los reconocimientos del sorteo.

Quienes tengan un billete ganador deben conservarlo en buen estado y consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Tolima para conocer el procedimiento, los requisitos y los plazos establecidos para reclamar el premio.

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Además del premio principal, el plan de premios contempla reconocimientos económicos como Casa para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria, entre otros incentivos que hacen parte de la estructura del sorteo.