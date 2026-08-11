Conozca si ganó los 52.400 millones de pesos del Baloto: resultado del 10 de agosto de 2026

Este lunes 10 de agosto de 2026 se realizó el sorteo número 2.694 de Baloto, que puso en juego un acumulado de $52.400 millones. En Baloto Revancha, el acumulado llegó a $10.200 millones.
Los jugadores que participaron en el sorteo pueden consultar los números ganadores y verificar si acertaron las cinco balotas y la Súper Balota.
Resultados del sorteo del Baloto del 10 de agosto de 2026
El sorteo número 2.694 de Baloto se realizó este lunes. El acumulado del juego tradicional alcanzó los $52.400 millones.
- Número ganador: 04,14,19,27,35
- Súper Balota: 14
- Acumulado: $52.400 millones
Los jugadores deberán comparar estos números con los registrados en sus tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.
Resultados del Baloto Revancha del 10 de agosto de 2026
Baloto Revancha también tuvo sorteo este lunes 10 de agosto y llegó con un acumulado de $10.200 millones.
- Número ganador: 09,13,21,31,36
- Súper Balota: 03
- Acumulado: $10.200 millones
Esta modalidad cuenta con una combinación de números independiente de la del Baloto tradicional, por lo que los participantes deben revisar específicamente el tiquete correspondiente.
Estos fueron los últimos resultados de Baloto
Antes del sorteo de este lunes, estas fueron las combinaciones registradas en los tres sorteos anteriores de Baloto:
Últimos tres resultados de Baloto
- 8 de agosto de 2026: 05 - 07 - 09 - 32 - 33 | Súper Balota: 15
- 5 de agosto de 2026: 08 - 11 - 22 - 30 - 31 | Súper Balota: 02
- 3 de agosto de 2026: 32 - 33 - 35 - 37 - 42 | Súper Balota: 07
Últimos tres resultados de Baloto Revancha
- 8 de agosto de 2026: 12 - 13 - 22 - 31 - 42 | Súper Balota: 09
- 5 de agosto de 2026: 07 - 15 - 23 - 37 - 43 | Súper Balota: 03
- 3 de agosto de 2026: 01 - 12 - 13 - 25 - 34 | Súper Balota: 03