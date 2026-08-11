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Conozca si ganó los 52.400 millones de pesos del Baloto: resultado del 10 de agosto de 2026

Estos son los números que dejó el sorteo de Baloto de este lunes 10 de agosto.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

11 de agosto de 2026 a las 1:07 p. m.
Los resultados de Baloto ya están listos: estos fueron los números ganadores.
Los resultados de Baloto ya están listos: estos fueron los números ganadores. Foto: Getty Images / Baloto

Este lunes 10 de agosto de 2026 se realizó el sorteo número 2.694 de Baloto, que puso en juego un acumulado de $52.400 millones. En Baloto Revancha, el acumulado llegó a $10.200 millones.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del lunes 10 de agosto de 2026

Los jugadores que participaron en el sorteo pueden consultar los números ganadores y verificar si acertaron las cinco balotas y la Súper Balota.

Resultados del sorteo del Baloto del 10 de agosto de 2026

El sorteo número 2.694 de Baloto se realizó este lunes. El acumulado del juego tradicional alcanzó los $52.400 millones.

  • Número ganador: 04,14,19,27,35
  • Súper Balota: 14
  • Acumulado: $52.400 millones

Los jugadores deberán comparar estos números con los registrados en sus tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Resultados del Baloto Revancha del 10 de agosto de 2026

Baloto Revancha también tuvo sorteo este lunes 10 de agosto y llegó con un acumulado de $10.200 millones.

  • Número ganador: 09,13,21,31,36
  • Súper Balota: 03
  • Acumulado: $10.200 millones

Esta modalidad cuenta con una combinación de números independiente de la del Baloto tradicional, por lo que los participantes deben revisar específicamente el tiquete correspondiente.

El Baloto celebró un nuevo sorteo con un acumulado de $51.600 millones en juego.
Ya se conocen los resultados del Baloto y Revancha de este lunes 10 de agosto. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Antes del sorteo de este lunes, estas fueron las combinaciones registradas en los tres sorteos anteriores de Baloto:

Últimos tres resultados de Baloto

  • 8 de agosto de 2026: 05 - 07 - 09 - 32 - 33 | Súper Balota: 15
  • 5 de agosto de 2026: 08 - 11 - 22 - 30 - 31 | Súper Balota: 02
  • 3 de agosto de 2026: 32 - 33 - 35 - 37 - 42 | Súper Balota: 07

Últimos tres resultados de Baloto Revancha

  • 8 de agosto de 2026: 12 - 13 - 22 - 31 - 42 | Súper Balota: 09
  • 5 de agosto de 2026: 07 - 15 - 23 - 37 - 43 | Súper Balota: 03
  • 3 de agosto de 2026: 01 - 12 - 13 - 25 - 34 | Súper Balota: 03