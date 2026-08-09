Miles de colombianos tuvieron este sábado una nueva oportunidad de convertirse en millonarios con el sorteo de Baloto. El juego de azar tuvo una nueva jornada este sábado 8 de agosto de 2026, con un acumulado que alcanza los $52.000 millones.
Las jornadas del juego se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m., tiempo en el que se conoció el número ganador de esta fecha.
Es importante precisar que el juego del Baloto es distinto al del Baloto Revancha, aunque se sortea uno después del otro. Ahora bien, el premio no es el mismo; sin embargo, el billete del jugador sí puede darle la victoria en cualquiera de los dos momentos.
¿Cuánto dinero está en juego?
El acumulado de Baloto para este sábado llega a $52.000 millones, mientras que Baloto Revancha tiene un acumulado de $10.000 millones, según el sitio oficial del juego.
Los jugadores que participaron este sábado tendrán dos oportunidades de competir por premios acumulados, siempre que hayan adquirido las modalidades correspondientes.
Estos fueron los últimos números del Baloto
El sorteo anterior se realizó el miércoles 5 de agosto de 2026. Entonces, la combinación ganadora de Baloto fue: 08 - 11 - 22 - 30 - 31 Super balota 02
- 3 de agosto de 2026: 32 - 33 - 35 - 37 - 42 | Súper Balota: 07
- 1 de agosto de 2026: 01 - 07 - 08 - 14 - 24 | Súper Balota: 05
- 27 de julio de 2026: 10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper Balota: 14
En el mismo sorteo, los números de Baloto Revancha fueron: 07 - 15 - 23 - 37 - 43 Super balota 03.
- 3 de agosto de 2026: 01 - 12 - 13 - 25 - 34 | Súper Balota: 03
- 1 de agosto de 2026: 27 - 29 - 33 - 38 - 39 | Súper Balota: 16
- 27 de julio de 2026: 01 - 05 - 10 - 26 - 38 | Súper Balota: 04
Resultado de Baloto sábado 8 de agosto
- Acumulado: $52.000 millones.
- Número ganador: 05 - 07 - 09 - 32 - 33
- Súper Balota: 15
Resultado de Baloto Revancha sábado 8 de agosto
- Acumulado: $10.000 millones.
- Número ganador: 12 - 13 - 22 - 31 - 42
- Súper Balota: 09