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Resultado del Baloto y Revancha de este sábado 8 de agosto: estos son los números ganadores

El sorteo se realizó a las 11:00 de la noche.

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Redacción Loterías
9 de agosto de 2026 a las 6:21 a. m.
Este miércoles 13 de mayo de 2026 se conocieron los resultados del más reciente sorteo del Baloto en Colombia.
Este miércoles 13 de mayo de 2026 se conocieron los resultados del más reciente sorteo del Baloto en Colombia. Foto: Getty Images / Baloto

Miles de colombianos tuvieron este sábado una nueva oportunidad de convertirse en millonarios con el sorteo de Baloto. El juego de azar tuvo una nueva jornada este sábado 8 de agosto de 2026, con un acumulado que alcanza los $52.000 millones.

El Baloto celebró un nuevo sorteo con un acumulado de $51.600 millones en juego.
Resultado del millonario acumulado del Baloto HOY: sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026

Las jornadas del juego se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m., tiempo en el que se conoció el número ganador de esta fecha.

Es importante precisar que el juego del Baloto es distinto al del Baloto Revancha, aunque se sortea uno después del otro. Ahora bien, el premio no es el mismo; sin embargo, el billete del jugador sí puede darle la victoria en cualquiera de los dos momentos.

¿Cuánto dinero está en juego?

El acumulado de Baloto para este sábado llega a $52.000 millones, mientras que Baloto Revancha tiene un acumulado de $10.000 millones, según el sitio oficial del juego.

Los jugadores que participaron este sábado tendrán dos oportunidades de competir por premios acumulados, siempre que hayan adquirido las modalidades correspondientes.

Sorteo de Sinuano se realiza dos veces; en el día y en la noche.
El Sinuano Día y Noche: se revelaron los números ganadores de los sorteos de hoy sábado, 8 de agosto

Estos fueron los últimos números del Baloto

El sorteo anterior se realizó el miércoles 5 de agosto de 2026. Entonces, la combinación ganadora de Baloto fue: 08 - 11 - 22 - 30 - 31 Super balota 02

  • 3 de agosto de 2026: 32 - 33 - 35 - 37 - 42 | Súper Balota: 07
  • 1 de agosto de 2026: 01 - 07 - 08 - 14 - 24 | Súper Balota: 05
  • 27 de julio de 2026: 10 - 11 - 20 - 36 - 41 | Súper Balota: 14
El Baloto celebró un nuevo sorteo con un acumulado de $51.600 millones en juego.
Los resultados del Baloto ya fueron publicados tras el sorteo de este 5 de agosto de 2026. Foto: Getty Images / Baloto

En el mismo sorteo, los números de Baloto Revancha fueron: 07 - 15 - 23 - 37 - 43 Super balota 03.

  • 3 de agosto de 2026: 01 - 12 - 13 - 25 - 34 | Súper Balota: 03
  • 1 de agosto de 2026: 27 - 29 - 33 - 38 - 39 | Súper Balota: 16
  • 27 de julio de 2026: 01 - 05 - 10 - 26 - 38 | Súper Balota: 04

Resultado de Baloto sábado 8 de agosto

  • Acumulado: $52.000 millones.
  • Número ganador: 05 - 07 - 09 - 32 - 33
  • Súper Balota: 15

Resultado de Baloto Revancha sábado 8 de agosto

  • Acumulado: $10.000 millones.
  • Número ganador: 12 - 13 - 22 - 31 - 42
  • Súper Balota: 09