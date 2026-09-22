Baloto jugó esta noche de lunes con una millonaria cifra acumulada: este fue el número ganador

El Baloto realizó este lunes 21 de septiembre de 2026 su sorteo número 2712, en una jornada en la que los jugadores buscaban quedarse con una parte de los millonarios acumulados disponibles.

Resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde: números del sorteo de este lunes, 21 de septiembre

El sorteo tradicional llegó con un acumulado de 59.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha tenía un acumulado de 2.600 millones de pesos.

Los sorteos de Baloto se realizan los lunes, miércoles y sábados, por lo que los jugadores tendrán que esperar hasta el próximo miércoles para una nueva oportunidad.

Resultados del Baloto del 21 de septiembre de 2026

Estos fueron los resultados correspondientes al sorteo número 2712:

Número ganador: 04, 15,17.22,23

04, 15,17.22,23 Súper balota: 10

10 Acumulado: 59.600 millones

El resultado corresponde al sorteo tradicional de Baloto, modalidad en la que el acumulado alcanzaba los 59.600 millones de pesos para esta jornada.

Resultados de Baloto Revancha del 21 de septiembre

Baloto Revancha también tuvo sorteo este lunes. En esta modalidad, el acumulado disponible alcanzaba los 2.600 millones de pesos.

Número ganador: 05, 32, 33, 36, 40

05, 32, 33, 36, 40 Súper balota: 04

Los jugadores pueden revisar el tiquete y comparar cada uno de los números registrados para determinar si obtuvieron algún premio.

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Antes del sorteo de este lunes, los tres resultados más recientes del Baloto tradicional fueron:

La jornada de este miércoles trae una nueva oportunidad para quienes participan en Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

19 de septiembre de 2026: 11 - 13 - 17 - 19 - 39 - 04

11 - 13 - 17 - 19 - 39 - 04 16 de septiembre de 2026: 04 - 17 - 18 - 20 - 26 - 05

04 - 17 - 18 - 20 - 26 - 05 14 de septiembre de 2026: 03 - 05 - 10 - 20 - 31 - 08

El último número de cada combinación corresponde a la Súper balota.

En el caso de Baloto Revancha, los resultados de los tres sorteos anteriores fueron:

19 de septiembre de 2026: 10 - 25 - 27 - 38 - 42 - 03

10 - 25 - 27 - 38 - 42 - 03 16 de septiembre de 2026: 02 - 09 - 30 - 36 - 42 - 11

02 - 09 - 30 - 36 - 42 - 11 14 de septiembre de 2026: 04 - 12 - 15 - 17 - 29 - 16