LOTERÍAS

Cayó el premio mayor: conozca el número ganador de la Lotería de Boyacá del 21 de septiembre

Un nuevo juego se realizó y dejó las cifras ganadoras de un sorteo millonario.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
21 de septiembre de 2026 a las 10:46 p. m.
Lotería de Boyacá.
Lotería de Boyacá. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Este lunes, 21 de septiembre de 2026, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en ganador del premio mayor de $15.000 millones.

El sorteo se llevó a cabo durante la noche, momento en el que miles de jugadores estuvieron pendientes de conocer la combinación ganadora y verificar sus billetes. La tradicional lotería boyacense continúa así como uno de los juegos de azar con mayores premios en Colombia.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de abril.
Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para el sábado 12 de septiembre

Resultado del premio mayor lunes 21 de septiembre de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: xxxx
  • Serie: xxx
YouTube video J52CHvsjRuE thumbnail

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $ 15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $ 1.000.000.000
  • Premio Alegría: $ 400.000.000
  • Premio Ilusión: $ 300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $ 50.000.000
  • Premio Optimismo: $ 20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000