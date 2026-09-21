Jugó la lotería del Tolima este lunes, 21 de septiembre: estos son los resultados y números ganadores

Este lunes 21 de septiembre de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima. La jornada corresponde al sorteo número 4188 y los jugadores están atentos al número ganador del premio mayor y a los demás resultados.

El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. y, cuando el lunes es festivo, se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión se realiza a través de los canales de la Lotería del Tolima.

Números ganadores del Super Astro Luna del lunes 21 de septiembre

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, lunes 21 de septiembre

Premio mayor: $3.500 millones.

$3.500 millones. Número ganador: 4008.

4008. Serie: 55.

El resultado deberá verificarse con el billete y la serie correspondientes antes de reclamar cualquier premio.

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima cuenta con diferentes categorías de premios. En el sorteo anterior se publicaron, entre otros, premios como Casa para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria.

Para septiembre, la entidad también tiene establecido un premio promocional de un bono de viaje en crucero por $30 millones asociado a los sorteos del mes.

Resultados anteriores del sorteo:

Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.

Número 6845 | Serie 051. Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.

Número 2680 | Serie 022. Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.

Número 9721 | Serie 168. Lunes, 24 de agosto de 2026: Número 7444 | Serie 085.

Número 7444 | Serie 085. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 0777 | Serie 142.

Número 0777 | Serie 142. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 1536 | Serie 109.

Número 1536 | Serie 109. Lunes, 3 de agosto de 2026: Número 0491 | Serie 072.

Número 0491 | Serie 072. Lunes, 27 de julio de 2026: Número 9484 | Serie 123.

Número 9484 | Serie 123. Martes, 21 de julio de 2026: Número 3805 | Serie 025.