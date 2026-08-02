Resultados del Baloto | Vea los números ganadores de este 1 de agosto del 2026

El día sábado, 1 de agosto de 2026, se llevó a cabo el sorteo 2690 del Baloto con un acumulado de $ 50.800 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 9.400 millones.

Último sorteo del Baloto: números ganadores de los 60.000 millones de pesos en juego, miércoles 29 de julio de 2026

Resultados del sorteo 2690 del Baloto

Premio acumulado de $ 50.800 millones

Número ganador: 01-14-08-07-24

Súper balota: 05

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 9.400 millones

Número ganador: 38-33-39-29-27

Súper balota: 16

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 3 de agosto de 2026 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

Super Astro Sol: número y signo ganador del sorteo 5494, de este sábado, 1 de agosto de 2026

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar: