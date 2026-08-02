Resultados del Baloto | Vea los números ganadores de este 1 de agosto del 2026

El día sábado, 1 de agosto de 2026, se llevó a cabo el sorteo 2690 del Baloto con un acumulado de $ 50.800 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 9.400 millones.
Último sorteo del Baloto: números ganadores de los 60.000 millones de pesos en juego, miércoles 29 de julio de 2026
Resultados del sorteo 2690 del Baloto
Premio acumulado de $ 50.800 millones
- Número ganador: 01-14-08-07-24
- Súper balota: 05
Resultados del Baloto Revancha
Premio mayor de $ 9.400 millones
- Número ganador: 38-33-39-29-27
- Súper balota: 16
El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 3 de agosto de 2026 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.
Super Astro Sol: número y signo ganador del sorteo 5494, de este sábado, 1 de agosto de 2026
¿Cómo se reclama un premio del Baloto?
Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:
- Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
- Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.
- ¿Cómo jugar Baloto y Revancha?
- Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16.En caso de acertar a los sí es números, podrán llevarse el premio mayor.
- Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.