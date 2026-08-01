Super Astro Sol: número y signo ganador del sorteo 5494, de este sábado, 1 de agosto de 2026

Este sábado 1 de agosto de 2026, a las 4:00 de la tarde, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de todo Colombia.

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 1528.

Los últimos tres dígitos: 528.

Los últimos dos dígitos: 28.

El signo zodiacal ganador es: Aries.

Cada día, miles de colombianos prueban su suerte con la ilusión de ganar un millonario premio al acertar los cuatro números en el mismo orden en que son extraídos, además del signo zodiacal correspondiente.

Para participar, los apostadores deben adquirir un tiquete por un valor que oscila entre los 500 y los 10.000 pesos. Posteriormente, escogen una combinación de cuatro cifras, cada una entre el 0 y el 9, y la acompañan con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

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Este juego de azar también entrega premios para quienes no acierten la combinación completa. Si el jugador coincide con los tres últimos dígitos y el signo zodiacal, recibirá un premio equivalente a 1.000 veces el valor de su apuesta.

En caso de acertar únicamente las dos últimas cifras y el signo, obtendrá un pago correspondiente a 100 veces el monto apostado.