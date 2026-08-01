Loterías

Números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este sábado 1 de agosto de 2026

Estas combinaciones numéricas fueron las ganadoras de los sorteos de hoy.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

1 de agosto de 2026 a las 1:04 p. m.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado. Foto: Getty Images / Chontico

Este sábado 1 de agosto de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Resultados de la lotería Chontico
¿Es el ganador? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este viernes 31 de julio de 2026

El sorteo 8510 dejó como número ganador el 6813, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 7.

Resultado de la lotería Chontico Día hoy, 1 de agosto de 2026

Premio mayor: 6813 - 1.

  • Tres últimos: 813.
  • Dos últimos: 13.
  • Cifra completa: 6813.
  • La Quinta: 1.
YouTube video Ur9GRz18v5U thumbnail

Resultado de la lotería Chontico Noche hoy, 1 de agosto de 2026

Premio mayor: Pendiente.

  • Tres últimos: Pendiente.
  • Dos últimos: Pendiente.
  • Cifra completa: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video AJaA_k2wEaU thumbnail

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado 2 de agosto, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 31 de julio de 2026 - 3418. La Quinta: 7.
  • 30 de julio de 2026 - 5805. La Quinta: 2.
  • 29 de julio de 2026 - 2563. La Quinta: 2.

Chontico Noche

  • 31 de julio de 2026 - 0789. La Quinta: 4.
  • 30 de julio de 2026 - 9377. La Quinta: 4.
  • 29 de julio de 2026 - 7056. La Quinta: 2.