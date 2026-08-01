Descubra si le sonrió la suerte con los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 1 de agosto

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Super Astro Luna: resultado oficial del sorteo del viernes 31 de julio

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este sábado, 1 de agosto de 2026, el número ganador fue el 0994, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 1.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 0994

Quinta balota: 1

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

Números ganadores de las loterías: Medellín, Santander y Risaralda este viernes, 31 de julio de 2026

La Antioqueñita Día

Sorteo del 31 de julio de 2026: 8456 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 30 de julio de 2026: 6342 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 29 de julio de 2026: 8429 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde