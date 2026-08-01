LOTERÍAS

Descubra si le sonrió la suerte con los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 1 de agosto

Verifique si es uno de los afortunados ganadores de cualquiera de los dos sorteos de esta lotería.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
1 de agosto de 2026 a las 10:12 a. m.
Consulte los más recientes resultados de La Antioqueñita Día y Tarde.
Consulte los más recientes resultados de La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Este es el número y signo ganador del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Super Astro Luna: resultado oficial del sorteo del viernes 31 de julio

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este sábado, 1 de agosto de 2026, el número ganador fue el 0994, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 1.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0994
  • Quinta balota: 1
YouTube video LM39JziL4so thumbnail

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: Pendiente
  • Quinta balota: Pendiente

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La expectativa crece entre los jugadores por los resultados de las loterías de este viernes.
Números ganadores de las loterías: Medellín, Santander y Risaralda este viernes, 31 de julio de 2026

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 31 de julio de 2026: 8456 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 30 de julio de 2026: 6342 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 29 de julio de 2026: 8429 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 31 de julio de 2026: 1260– Quinta balota: 2
  • Sorteo del 30 de julio de 2026: 2459 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 29 de julio de 2026: 8183 – Quinta balota: 8