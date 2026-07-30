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¿Día de suerte? Resultado lotería Chontico Día y Noche de este jueves, 30 de julio de 2026

Los resultados deben consultarse a través de las páginas oficiales.

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Redacción Loterías
30 de julio de 2026 a las 1:58 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Este jueves, 30 de julio de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este jueves. Foto: Getty Images

El sorteo 8507 dejó como número ganador el 5805, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 2.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 30 de julio de 2026

Premio mayor: 5805 - 2

  • Tres últimos: 805.
  • Dos últimos: 05.
  • Cifra completa: 5805.
  • La Quinta: 2.
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 22 de julio de 2026

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes 31 de julio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 29 de julio de 2026 - 2563. La Quinta: 2.
  • 28 de julio de 2026 - 9207. La Quinta: 8.
  • 27 de julio de 2026 - 8573. La Quinta: 1.

Chontico Noche

  • 29 de julio de 2026 - 7056. La Quinta: 2.
  • 28 de julio de 2026 - 5620. La Quinta: 3.
  • 27 de julio de 2026 - 2154. La Quinta: 9.