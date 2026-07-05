¿La suerte estuvo de su lado? Revise los números ganadores del Baloto del sábado, 4 de julio

Los colombianos estuvieron atentos durante la noche del sábado 4 de julio al más reciente sorteo del Baloto, con la ilusión de convertirse en los nuevos multimillonarios del país.

Como es habitual, el juego de azar realizó un nuevo sorteo en el que los apostadores esperaban acertar los cinco números y la Superbalota para quedarse con el premio mayor o, al menos, obtener alguno de los premios secundarios que entrega el sistema.

Números ganadores del Baloto

En el sorteo 2.678, los números favorecidos fueron:

40 - 09 - 43 - 14 - 42

Superbalota: 09

Resultado de la Revancha

Para quienes también jugaron la modalidad Revancha, la combinación ganadora fue:

04 - 14 - 26 - 03 - 41

Superbalota: 08

¿Cómo verificar si ganó?

Si realizó una apuesta para este sorteo, revise cuidadosamente su tiquete y compárelo con los números oficiales. También puede consultar los resultados a través del verificador disponible en el sitio oficial del Baloto para confirmar si obtuvo algún premio. Baloto – Resultados oficiales

Cabe recordar que el Baloto premia diferentes categorías de aciertos, por lo que no es necesario acertar todos los números para recibir un premio. El valor obtenido dependerá de la cantidad de números coincidentes y de si se acertó la Superbalota.

El próximo sorteo volverá a poner en juego un acumulado aún mayor, por lo que miles de colombianos tendrán una nueva oportunidad para probar su suerte.