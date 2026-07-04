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Chontico Día y Chontico Noche: resultado oficial para el sorteo de este sábado 4 de julio

Estos fueron los números ganadores y ‘jugoso’ el plan de premios.

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Redacción Loterías
4 de julio de 2026 a las 1:08 p. m.
Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales.
Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales. Foto: Getty Images

El Chontico Millonario es uno de los juegos más importantes de Colombia. Lo que comenzó como un sorteo regional fuertemente arraigado en el Valle del Cauca se ha transformado en un verdadero gigante para los amantes de las loterías.

Su nombre rinde un homenaje directo al chontaduro, el fruto insignia de la región, sinónimo de energía, fuerza y cultura popular.

Este sábado, 4 de julio de 2026, se jugó en sus dos versiones habituales: Chontico Día y Chontico Noche.

Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre.
Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de hoy, sábado 4 de julio

Resultados Chontico Día hoy, 4 de julio de 2026

Premio mayor: 4419-2

  • Tres últimas cifras: 419
  • Dos últimas cifras: 19
  • Número completo: 4419
  • La quinta: 2
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Resultados Chontico Noche hoy, 4 de julio de 2026

Premio mayor: Pendiente

  • Tres últimas cifras: Pendiente
  • Dos últimas cifras: Pendiente
  • Número completo: Pendiente
  • La quinta: Pendiente
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El gran atractivo del Chontico radica en que no exige una fortuna para jugar; el apostador decide cuánto invertir y el premio se calcula de manera proporcional mediante un sistema de multiplicación.

Por ejemplo, si el jugador acierta las cuatro cifras se ganará 4500 veces lo apostado.

Chontico Día se juega todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 de la tarde. Chontico Noche se juega de lunes a viernes a las 7:00 de la noche, los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos (o festivos) a las 8:00 p. m.