Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de hoy, sábado 4 de julio

La suerte vuelve a estar en juego este sábado 4 de julio con una nueva edición de los sorteos de Antioqueñita Día y Antioqueñita Tarde, dos de los juegos de azar más seguidos por los colombianos. Miles de personas en diferentes regiones del país estarán pendientes de los números ganadores con la esperanza de llevarse uno de los premios disponibles.

Como ocurre todos los días, los participantes podrán consultar los resultados oficiales una vez finalice cada sorteo y comprobar si su apuesta fue la afortunada.

Resultado de Antioqueñita Día hoy, sábado 4 de julio

Número ganador: 4056.

La Quinta: 6.

Resultado de Antioqueñita Tarde hoy, sábado 4 de julio

Número ganador: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

Si su número resulta ganador, es importante conservar el comprobante de la apuesta en buen estado. Para reclamar el premio deberá presentarlo en uno de los puntos autorizados junto con su documento de identidad. En el caso de premios de mayor valor, el operador podrá solicitar documentación adicional antes de realizar el pago.

También se recomienda verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales del juego para evitar confusiones.

La Antioqueñita es una de las rifas diarias con mayor tradición en Colombia. Gracias a sus dos sorteos, ofrece a los apostadores una doble oportunidad de ganar todos los días.