¿Fue uno de los ganadores? Revise los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 18 de agosto

Este martes 18 de agosto se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia. Miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más seguidos en el país.

Como ocurre habitualmente, los sorteos generan expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer si los números elegidos coincidieron con los resultados de las distintas modalidades de chance.

Resultados de los sorteos de este martes 18 de agosto

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3061 .

. La Quinta: 3.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: 7027.

La Quinta: 8.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: 9418.

La Quinta: 6.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa entre las modalidades de juego más populares en Colombia, con una amplia participación en diferentes regiones del país. Los resultados son consultados por los jugadores una vez finaliza cada sorteo para verificar si sus números fueron favorecidos.

Aunque solo algunos participantes consiguen premios, cada jornada mantiene la expectativa entre quienes acostumbran a hacer sus apuestas y seguir los resultados de estos juegos.