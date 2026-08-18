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Resultado Lotería Chontico Día y Noche del martes 18 de agosto de 2026

Estas son las combinaciones numéricas ganadoras de los sorteos de hoy.

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Redacción Loterías
18 de agosto de 2026 a las 1:35 p. m.
Sorteo del Chontico del 18 de agosto.
Sorteo del Chontico del 18 de agosto. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Loterías de hoy

Este martes, 18 de agosto de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico es uno de los juegos más populares en Colombia.
Chontico es uno de los juegos más populares en Colombia. Foto: Getty Images

El sorteo 8526 dejó como número ganador el 1387, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 3.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 18 de agosto de 2026

Premio mayor: 1387 - 3

  • Tres últimos: 387.
  • Dos últimos: 87.
  • Cifra completa: 1387.
  • La Quinta: 3.
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 18 de agosto de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 17 de agosto de 2026 - 9241. La Quinta 3.
  • 16 de agosto de 2026 - 3251. La Quinta 5.
  • 15 de agosto de 2026 - 4100. La Quinta 8.

Chontico Noche

  • 17 de agosto de 2026 - 2970. La Quinta: 5.
  • 16 de agosto de 2026 - 3251. La Quinta: 5.
  • 15 de agosto de 2026 - 6251. La Quinta: 5.