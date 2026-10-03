El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra a los ganadores de chances y loterías del sábado 3 de octubre

En Colombia, las loterías y los juegos de azar hacen parte del día a día de muchas familias, pues para algunos representan la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos si aciertan los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de lograrlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la expectativa de obtener premios millonarios que podrían cambiar su situación económica y permitirles cumplir algunos de sus sueños y planes.

Miles de personas sueñan con ganar la lotería. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Dorado Mañana - 3 de octubre

Premio mayor: 4828.

La Quinta: 4.

El Paisita Día - 3 de octubre

Premio mayor: 3429.

La Quinta: 0.

La Caribeña Día - 3 de octubre

Premio mayor: 0667.

La Quinta: 2.

Dorado Tarde - 3 de octubre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El Paisita Tarde - 3 de octubre

Premio mayor: Pendiente.

Animal: Pendiente.

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.