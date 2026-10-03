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El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra a los ganadores de chances y loterías del sábado 3 de octubre

Aquí puede consultar los resultados de estos juegos y verificar si la suerte estuvo de su lado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de octubre de 2026 a las 2:47 p. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado del sábado 3 de octubre.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado del sábado 3 de octubre. Foto: Montaje SEMANA

En Colombia, las loterías y los juegos de azar hacen parte del día a día de muchas familias, pues para algunos representan la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos si aciertan los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de lograrlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la expectativa de obtener premios millonarios que podrían cambiar su situación económica y permitirles cumplir algunos de sus sueños y planes.

Identificar los llamados “números fríos y calientes” podrían tener una incidencia en las probabilidades de ganar el premio mayor.
Miles de personas sueñan con ganar la lotería. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Dorado Mañana - 3 de octubre

  • Premio mayor: 4828.
  • La Quinta: 4.
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El Paisita Día - 3 de octubre

  • Premio mayor: 3429.
  • La Quinta: 0.
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La Caribeña Día - 3 de octubre

  • Premio mayor: 0667.
  • La Quinta: 2.
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Dorado Tarde - 3 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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El Paisita Tarde - 3 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.
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Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.