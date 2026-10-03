Resultados de La Antioqueñita hoy, sábado 3 de octubre: números ganadores del sorteo

La Antioqueñita realiza este sábado 3 de octubre sus sorteos de Día y Tarde, cuyos resultados permiten a los jugadores verificar si sus números fueron seleccionados.
Resultado de La Antioqueñita Día hoy
El sorteo de La Antioqueñita Día de este sábado dejó como número ganador:
- Número: 8999
- Quinta balota: 8
Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy
Por su parte, el sorteo de La Antioqueñita Tarde tuvo como resultado (se actualizará a las 4 p. m., hora del sorteo).
- Número ganador: XX
- Quinta balota: X
Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde
Antioqueñita Día (Antioqueñita 1)
- Viernes 2 de octubre de 2026 (Sorteo 3178): 0467 (Quinta balota: 1)
- Jueves 1 de octubre de 2026 (Sorteo 3177): 5860 (Quinta balota: 6)
- Miércoles 30 de septiembre de 2026 (Sorteo 3176): 5023 (Quinta balota: 9)
Antioqueñita Tarde (Antioqueñita 2)
- Viernes 2 de octubre de 2026 (Sorteo 3179): 6712 (Quinta balota: 8)
- Jueves 1 de octubre de 2026: 7428 (Quinta balota: 1)
- Miércoles 30 de septiembre de 2026: 5657 (Quinta balota: 2)
La Antioqueñita cuenta con dos sorteos diarios, conocidos como Día y Tarde. El primero se realiza a las 10:00 a. m., mientras que el segundo tiene lugar a las 4:00 p. m., de acuerdo con el horario establecido para este chance.