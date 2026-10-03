Loterías

Resultados de La Antioqueñita hoy, sábado 3 de octubre: números ganadores del sorteo

Los resultados de ambos sorteos se conocerán durante la jornada de este sábado.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

3 de octubre de 2026 a las 10:06 a. m.
La Antioqueñita tendrá este sábado sus habituales sorteos de Día y Tarde.
La Antioqueñita tendrá este sábado sus habituales sorteos de Día y Tarde. Foto: Getty Images / La Antioqueñita

La Antioqueñita realiza este sábado 3 de octubre sus sorteos de Día y Tarde, cuyos resultados permiten a los jugadores verificar si sus números fueron seleccionados.

Resultado de La Antioqueñita Día hoy

El sorteo de La Antioqueñita Día de este sábado dejó como número ganador:

  • Número: 8999
  • Quinta balota: 8
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Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy

Por su parte, el sorteo de La Antioqueñita Tarde tuvo como resultado (se actualizará a las 4 p. m., hora del sorteo).

  • Número ganador: XX
  • Quinta balota: X
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Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde

La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales
Los jugadores podrán revisar los números que deje cada sorteo de la jornada. Foto: Getty Images

Antioqueñita Día (Antioqueñita 1)

  • Viernes 2 de octubre de 2026 (Sorteo 3178): 0467 (Quinta balota: 1)
  • Jueves 1 de octubre de 2026 (Sorteo 3177): 5860 (Quinta balota: 6)
  • Miércoles 30 de septiembre de 2026 (Sorteo 3176): 5023 (Quinta balota: 9)

Antioqueñita Tarde (Antioqueñita 2)

  • Viernes 2 de octubre de 2026 (Sorteo 3179): 6712 (Quinta balota: 8)
  • Jueves 1 de octubre de 2026: 7428 (Quinta balota: 1)
  • Miércoles 30 de septiembre de 2026: 5657 (Quinta balota: 2)

La Antioqueñita cuenta con dos sorteos diarios, conocidos como Día y Tarde. El primero se realiza a las 10:00 a. m., mientras que el segundo tiene lugar a las 4:00 p. m., de acuerdo con el horario establecido para este chance.