¿Quién pasa primero en un cruce sin señales? La norma que evita confusiones en la vía

Cuando uno se encuentra conduciendo un vehículo, es normal ver que en las vías donde uno está presenta existan espacios en donde hay presencia de señales de tránsito, como por ejemplo un aviso de PARE, que es clave para la seguridad vial de los conductores.

La línea roja de la cámara trasera del auto no es lo que muchos piensan: esta es su verdadera función

Asimismo, existen varios puntos en los que tampoco hay semáforos que se encarguen de garantizar el orden de coches que transitan por las calles.

No obstante, el que no estén presentes estos elementos no significa que sea por un desinterés por parte de las autoridades, sino que esto busca que los propios usuarios sean los encargados de conocer las reglas de tránsito y acatarlas como se debe.

Es por ello que cada conductor es educado en espacios de formación para reconocer las acciones que hay que realizar y que se encuentran establecidas en la ley.

¿Qué conductor debe ser el primero en cruzar una intersección sin señalización?

De acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del Código Nacional de Tránsito, se informa que en aquellas intersecciones en donde no hay presencia de una señalización, salvo en las glorietas, el vehículo que tiene prelación y debe cruzar de primero es aquel que se encuentra en el lado derecho.

En otras palabras, si en una situación hay dos carros que llegaron simultáneamente a un cruce que no presenta una indicación, el conductor tendrá que revisar quién está más cerca del lado derecho de su vehículo para posteriormente dar el paso.

Adicionalmente, el Código Nacional de Tránsito no solamente presenta las indicaciones que se deben seguir cuando existe una situación como esta, sino también de otras ocasiones similares.

Las normas de tránsito establecen el orden de paso entre vehículos que llegan a una intersección. Foto: Raúl Palacios / El País

Es por ello que las autoridades de tránsito también hacen un llamado a los usuarios a tener en cuenta los procedimientos a seguir; dentro de otras situaciones se encuentran las siguientes: