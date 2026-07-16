¿Parpadea la luz amarilla? Así funciona la prioridad en un semáforo intermitente

Usualmente, cuando uno maneja en las calles y vías del país, ve a su alrededor los semáforos, los cuales indican al conductor cuándo es el momento adecuado de acelerar, bajar la velocidad o detenerse para darle paso a otros actores viales, así evitando cualquier hecho de accidente o choques.

El semáforo en rojo intermitente obliga a detenerse completamente antes de avanzar, como una señal de PARE.

No obstante, existen ocasiones en que estos elementos no anuncian si van a cambiar a rojo, verde o amarillo, sino que comienzan a tener un patrón intermitente.

En otras palabras, comienza a parpadear repentinamente mostrando solamente el color amarillo del semáforo.

Para muchos ciudadanos, ver esto genera a veces confusión, incluso poniéndolo a uno a pensar que el semáforo está teniendo daños y por ende no funciona correctamente.

No obstante, su significado es mucho más importante para poder seguir promoviendo una seguridad vial tanto para los conductores como para los peatones.

¿Qué significa el semáforo en amarillo intermitente?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, el cual se refiere a la simbología, los semáforos con luz amarilla intermitente indican cuándo se avanza sobre una calle o vía con prelación.

Es decir, si un conductor tiene una luz intermitente, tiene la prioridad de paso. Aun así, el usuario tiene que avanzar con la máxima precaución posible, ya que esta señal se encarga de advertir sobre cualquier clase de peligro que pueda presentarse en la vía.

El intermitente amarillo advierte sobre una vía con prelación, sin dejar de exigir máxima precaución al conducir. Foto: Getty Images

Usualmente, esta señal es activada en horas de la noche, ya que a este momento es cuando se registra menor congestionamiento o presencia de vehículos.

Asimismo, la norma indica que al momento en el que un vehículo se aproxima a una intersección, el conductor tiene que reducir la velocidad. Según el artículo 74, este presenta un límite de 30 kilómetros por hora.

¿Qué ocurre cuando se presenta un intermitente rojo en el semáforo?

Existen situaciones en las que la luz intermitente no es amarilla, sino roja, la cual se presenta en las demás entradas del cruce.

En aquellos casos donde aparezca la señal, el conductor sí está obligado a detenerse, ya que la norma indica que este equivale a lo que es una señal de PARE.

El semáforo en rojo intermitente obliga a detenerse completamente antes de avanzar, como una señal de PARE. Foto: Getty Images

Es por ello que en esos casos el usuario tiene que estar más atento, al frenar antes de entrar a la intersección y revisar cautelosamente que haya un espacio adecuado para seguir movilizándose, y no basta con solamente reducir la velocidad como lo sería con un semáforo intermitente amarillo.