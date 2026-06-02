La maniobra que muchos conductores hacen en los semáforos y que podría generar un comparendo

Para sacar la licencia de conducción en Colombia, los estudiantes deben aprender los detalles de las señales de tránsito y las normas viales en Colombia. Una de las más conocidas es la prohibición de utilizar el teléfono celular al volante.

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Esta normativa aparece en el Código Nacional de Tránsito y está tipificada como una infracción C38 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010.

La ley establece que las sanciones se impondrán a conductores por “usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres”.

Es decir, que la manipulación de celulares o sistemas móviles de comunicaciones, como tablets, está expresamente prohibida. Si un agente encuentra a un conductor incurriendo en la falta, hablando por teléfono o mandando mensajes, podrá multarlo. La reincidencia o circunstancias agravantes podrán causar sanciones mayores como la suspensión de la licencia de conducción.

Manipular el celular en la vías es una infracción C38. Foto: Freepik

No cumplir con la normativa será sancionado con un comparendo de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMLDV), equivalente a $ 875.452,50 en 2026.

¿Y si está en un semáforo?

La ley contempla la posibilidad de que los conductores detenidos en un semáforo en rojo o en medio de congestión vehicular utilicen sus dispositivos móviles. Sin embargo, el Ministerio de Transporte especificó que esta acción es una infracción a la norma.

En el radicado 20241340756891, la entidad explicó que los conductores podrán usar sus teléfonos o sistemas de comunicación en un semáforo siempre y cuando estos tengan manos libres o dispositivos para evitar manipular directamente el aparato.

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“El conductor que se encuentra realizando una parada momentánea o en ralentí ante un semáforo puede hacer uso del teléfono móvil siempre y cuando tenga las manos libres; de lo contrario, podrá ser sujeto de infracción por la referida codificación”, explicó la entidad en el radicado.

Por lo tanto, quienes incurran en esta infracción deberán pagar el valor total de la multa. En caso de que el uso del celular derive en un accidente de tránsito, el conductor también enfrentará responsabilidades civiles y otros procesos sancionatorios.