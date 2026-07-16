Elegido el árbitro de la final España vs. Argentina: amargos recuerdos para Messi y compañía

En las últimas horas se conocieron nuevos anuncios sobre la final del Mundial 2026. La Fifa dio a conocer el árbitro central para el partido entre España y Argentina, así como la terna arbitral completa, que contará con la participación de un colombiano.

De acuerdo con el anuncio realizado en la tarde de este jueves 16 de julio, tanto el juez central como sus asistentes serán de nacionalidad eslovena.

A: Slavko Vincic

A1: Tomaz Klancnik

A2: Andraz Kovacic

Sobre el cuarto y quinto de la terna, los elegidos tienen pasaporte de Jordania:

4to: Adham Makhadmeh

5to: Mohammad Alkalaf

En la cabina del VAR habrá múltiples nacionalidades. El que dirija será alemán, su asistente será colombiano y los demás serán de Qatar, Guatemala y México.

Nicolás Gallo debutó en Colombia como árbitro en el año 2011 Foto: Getty Images

VAR: Bastian Dankert

AVAR: Nicolás Gallo

SVAR: Khamis Al Marri

SBVAR: Tatiana Guzman

SBAVAR: Guillermo Pacheco

Sobre Nicolás Gallo, de Colombia, cabe señalar que estuvo presente tanto en el partido inaugural como en el cierre de la cita mundialista. Su actuación en el primer compromiso fue bien valorada, lo que habría influido en que los responsables del arbitraje de la Fifa lo designaran nuevamente para la final.

Nefastos recuerdos con Vincic para Argentina

Hace cuatro años, Argentina se proclamó campeona del mundo. Sin embargo, su debut en Qatar 2022 fue amargo, tras caer ante Arabia Saudita en un partido dirigido por el árbitro esloveno.

Ahora, Lionel Messi y gran parte de aquella generación volverán a tener al mismo juez como árbitro. En esta ocasión, esperarán que su presencia no sea un obstáculo para enfrentar a España en la final del 19 de julio, que se disputará en Nueva York.

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Reacción de España

La selección de España a través de sus medios oficiales reaccionó a la elección del juez esloveno como el encargado de impartir justicia en la gran final.

“El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina”, le informaron a su nación para conocimiento de estos.

“Tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado”, completaron sin emitir alguna queja o aprobación.

Se acerca el tan anhelado día

La final del Mundial de 2026 reunirá a dos de las selecciones con mayor tradición del fútbol. España y Argentina se enfrentarán el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, con el objetivo de conquistar el título más importante del planeta.

La selección española llega tras una campaña sobresaliente, en la que eliminó a Portugal, Bélgica y Francia, mostrando un fútbol dinámico y de posesión. Bajo el liderazgo de Luis de la Fuente, la gran figura ha sido Lamine Yamal, quien buscará cerrar un torneo memorable con la conquista de la Copa del Mundo.

New York, sede de la final del Mundial 2026 vive horas de preocupación por calidad del aire Foto: Getty Images (Diseño de Semana)

Por su parte, Argentina defenderá la corona obtenida en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni dejó en el camino a Egipto, Suiza e Inglaterra, respaldado por la experiencia de Lionel Messi y el gran nivel colectivo que ha caracterizado a la Albiceleste durante el campeonato.

Además del título, la final tendrá un atractivo especial por el duelo entre Messi y Yamal, dos generaciones unidas por el Barcelona. Se espera un partido intenso, con dos estilos diferentes y la ilusión de escribir una nueva página en la historia de los mundiales.