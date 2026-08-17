Loterías

Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este lunes 17 de agosto

Nuevos sorteos se jugaron y los resultados le dieron, posiblemente, la victoria a algún afortunado.

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Redacción Loterías
17 de agosto de 2026 a las 3:33 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de marzo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, los juegos de azar como las loterías y los chances forman parte de una práctica ampliamente extendida. Para muchos ciudadanos, estas apuestas representan una posibilidad de mejorar su patrimonio y acceder rápidamente a grandes sumas de dinero.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Pese a que las opciones reales de obtener un premio son reducidas, la expectativa de convertirse en ganador mantiene a miles de personas apostando de manera constante, confiando en que la suerte les sonría en algún momento.

Lotería El Paisita Día - 17 de agosto (sorteo de hoy)

  • Premio mayor: 1745 - 6.
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Lotería el Paisita Noche - 17 de agosto (Sorteo de hoy)

  • Premio mayor: pendiente.
  • Animal: pendiente.
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Lotería la Caribeña Día - 17 de agosto

  • Premio mayor: 6281.
  • La Quinta: 4.
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La Caribeña Noche - 17 de agosto

  • Premio mayor: pendiente.
  • Quinta: pendiente.
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Lotería el Dorado Noche - 17 de agosto

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.