Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este lunes 17 de agosto

En Colombia, los juegos de azar como las loterías y los chances forman parte de una práctica ampliamente extendida. Para muchos ciudadanos, estas apuestas representan una posibilidad de mejorar su patrimonio y acceder rápidamente a grandes sumas de dinero.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co
Pese a que las opciones reales de obtener un premio son reducidas, la expectativa de convertirse en ganador mantiene a miles de personas apostando de manera constante, confiando en que la suerte les sonría en algún momento.
Lotería El Paisita Día - 17 de agosto (sorteo de hoy)
- Premio mayor: 1745 - 6.
Lotería el Paisita Noche - 17 de agosto (Sorteo de hoy)
- Premio mayor: pendiente.
- Animal: pendiente.
Lotería la Caribeña Día - 17 de agosto
- Premio mayor: 6281.
- La Quinta: 4.
La Caribeña Noche - 17 de agosto
- Premio mayor: pendiente.
- Quinta: pendiente.
Lotería el Dorado Noche - 17 de agosto
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.