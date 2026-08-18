Números ganadores del Super Astro Luna del martes 18 de agosto de 2026

En la noche del martes 18 de agosto se realizó el sorteo número 8217 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 1693 bajo el signo Tauro.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 17 de agosto de 2026 : número 5352 con el signo Virgo.

: número 5352 con el signo Sorteo del 16 de agosto de 2026 : número 0596 con el signo Capricornio.

: número 0596 con el signo Sorteo del 15 de agosto de 2026: número 9049 con el signo Piscis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 19 de agosto de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Super Astro Luna Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.