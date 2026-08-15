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La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números ganadores del sorteo de este sábado 15 de agosto

Para quienes participaron en la jornada de este sábado, la recomendación es revisar cuidadosamente el resultado oficial.

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Redacción Loterías
15 de agosto de 2026 a las 12:03 p. m.
Lotería La Antioqueñita del 15 de agosto.
Lotería La Antioqueñita del 15 de agosto. Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

Este sábado, 15 de agosto de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el paso del tiempo se ha consolidado entre los preferidos de quienes participan en este tipo de apuestas en Colombia.

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Números ganadores del Super Astro Luna del viernes 14 de agosto de 2026

El popular sorteo cuenta con dos ediciones diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, los participantes ponen a prueba su suerte al elegir sus números favoritos, con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica consiste en seleccionar cuatro cifras, cada una entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones recientes se incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las posibilidades del juego y añadió expectativa al momento de conocer los resultados.

Resultados del sorteo 6683 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 1836.
  • Quinta balota: 0.
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La edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de La Red Gana. De esta manera, los jugadores pueden conocer los números sorteados y comprobar sus resultados poco después de la transmisión.

Resultados del sorteo 6684 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Para quienes participaron en la jornada de este sábado, la recomendación es revisar cuidadosamente el resultado oficial y comparar cada cifra con el número registrado en el tiquete o apuesta.