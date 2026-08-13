La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

¿Fue el ganador? Resultado lotería Chontico Día y Noche del miércoles 12 de agosto de 2026

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 13 de agosto de 2026, el número ganador fue 0623, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 1.

Resultados del sorteo 6679 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 0623

Quinta balota: 1

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6680 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 12 de agosto de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 12 de agosto de 2026: 5742 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 11 de agosto de 2026: 3193 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 10 de agosto de 2026: 3198 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 12 de agosto de 2026: 7639 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 11 de agosto de 2026: 4286 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 10 de agosto de 2026: 0190 – Quinta balota: 3

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 13 de agosto de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.