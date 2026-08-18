Estas son las localidades de Bogotá donde más se reportaron robos de carros

Las cifras reportadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Siedco revelaron las localidades preferidas por los delincuentes en la capital de Colombia para hurtar vehículos, de acuerdo con las denuncias registradas por la ciudadanía.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron 330 hurtos de automotores, frente a los 523 casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025, representando una reducción del 36,9 %, equivalente a 193 vehículos menos afectados.

Sin embargo, es una realidad que sigue flagelando a los bogotanos y hay localidades que concentran una mayor cantidad de denuncias y que, por lo tanto, requieren especial atención de los propietarios de vehículos y las autoridades.

Kennedy encabeza el listado

Teniendo en cuenta los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) reportados durante el 2025, Kennedy fue la localidad de Bogotá con mayor número de hurtos de automotores en dicho año.

En total, allí se registraron 625 casos de hurto de vehículos. La cifra la ubicó por encima de Engativá, que reportó 373 casos, y Puente Aranda, con 344. Consolidando a estas tres localidades como las preferidas por los delincuentes en el año inmediatamente anterior.

Luego de estos tres sectores mencionados, la Siedco detalló que las localidades más afectadas por esta aflicción fueron:

Ciudad Bolívar (259 denuncias de hurtos a automotores)

Suba (219)

Rafael Uribe Uribe (200)

Bosa (177)

San Cristóbal (155)

Fontibón (120)

Usme (115)

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Aunque para este año se registró una disminución, esta tendencia desafortunada se repitió en los primeros meses. Entre enero y marzo, la Policía Metropolitana reportó 525 hurtos de vehículos, entre carros y camionetas, repitiendo a Kennedy como la localidad más afligida.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad ha señalado que mantiene operativos en zonas críticas y acciones de inteligencia dirigidas contra estructuras dedicadas al hurto de automotores.

Para los propietarios, las autoridades recomiendan evitar dejar el vehículo en lugares aislados, verificar las condiciones de seguridad de los parqueaderos y no dejar objetos de valor visibles dentro del automóvil.

En su momento, el criminólogo Diego Cardozo, de la Universidad Manuela Beltrán, entregó las siguientes recomendaciones para que los propietarios de vehículos eviten esta problemática: