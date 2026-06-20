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Números ganadores de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del sábado 20 de junio de 2026

Esta es la combinación numérica ganadora del sorteo del día de hoy.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

20 de junio de 2026 a las 1:03 p. m.
Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026.
Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logos oficiales de Chontico Día y Noche.

Este sábado, 20 de junio de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería El Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darle un giro a sus finanzas.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del viernes 19 de junio de 2026

El sorteo 0384 dejó como número ganador el 3503, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por “La Quinta”, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 6.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 20 de junio de 2026

Premio mayor: 0384 - 9

  • Tres últimos: 384.
  • Dos últimos: 84.
  • Cifra completa: 0384.
  • La Quinta: 9.
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 20 de junio de 2026

Premio mayor: Pendiente.

  • Tres últimos: Pendiente.
  • Dos últimos: Pendiente.
  • Cifra completa: Pendiente.
  • La Quinta:Pendiente.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 19 de junio de 2026 - 3503. La Quinta: 6.
  • 18 de junio de 2026 - 8707. La Quinta: 1.
  • 17 de junio de 2026 - 3270. La Quinta: 2.

Chontico Noche

  • 19 de junio de 2026 - 0198. La Quinta: 3.
  • 18 de junio de 2026 - 4403. La Quinta: 4.
  • 17 de junio de 2026 - 5088. La Quinta: 7.