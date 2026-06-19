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Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del viernes, 19 de junio de 2026

Esta es la combinación numérica ganadora del sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
19 de junio de 2026 a las 1:30 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Este viernes, 19 de junio de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería El Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darle un giro a sus finanzas.

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde
Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 19 de junio de 2026

El sorteo 8466 dejó como número ganador el 3503, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por “La Quinta”, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 6.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 19 de junio de 2026

Premio mayor: 3503 - 6

  • Tres últimos: 503
  • Dos últimos: 03
  • Cifra completa: 3503
  • La Quinta: 6
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 19 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • La Quinta: pendiente
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado 20 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 18 de junio de 2026 - 8707. La Quinta: 1.
  • 17 de junio de 2026 - 3270. La Quinta: 2.
  • 16 de junio de 2026 - 2512. La Quinta: 2.

Chontico Noche

  • 18 de junio de 2026 - 4403. La Quinta: 4.
  • 17 de junio de 2026 - 5088. La Quinta: 7.
  • 16 de junio de 2026 - 6064. La Quinta: 1.