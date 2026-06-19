Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 19 de junio de 2026

Este viernes, 19 de junio de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, los apostadores ponen a prueba su suerte eligiendo sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

En el sorteo número 6569 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 7267, mientras que la quinta balota fue el 1.

Resultados del sorteo 6529 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7267

Quinta balota: 1

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9, sumando una más denominada como “La quinta” balota, que aumenta las posibilidades de llevarse millonarios premios.

Resultados del sorteo 6529 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente.

Quinta balota: Pendiente.

La edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Si no pudo seguir los sorteos más recientes, a continuación le presentamos un resumen con las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en sus dos modalidades.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 18 de junio de 2026: 3370 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 17 de junio de 2026: 4077 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 16 de junio de 2026: 8757 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde