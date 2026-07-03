Estos son los números ganadores del Super Astro Luna del viernes 3 de julio de 2026

Durante la noche de este viernes, 3 de julio de 2026, miles de participantes estuvieron al tanto de una nueva jornada de lotería del Super Astro Luna, uno de los más esperados en Colombia.

Para finalizar la jornada de hoy, se realizó el sorteo número 8170 de la lotería, la cual ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Estos fueron los números ganadores del Super Astro Luna, 3 de julio de 2026

En la transmisión oficial, que fue emitida por la señal de Canal 1, se anunciaron los números ganadores, en donde el premio mayor fue otorgado al número por definir bajo el signo por definir.

Así fueron los últimos tres resultados del premio mayor y signo de la Lotería Súper Astro Luna:

Sorteo del 2 de julio de 2026: número 5880 bajo el signo Aries.

número bajo el signo Sorteo del 1 de julio de 2026: número 6444 con el signo Escorpio.

número con el signo Sorteo del 30 de junio de 2026: número 8432 con el signo Piscis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará el próximo lunes, 6 de julio de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.