Paraguay vs. Francia en directo: siga el minuto a minuto del juego de octavos de final del mundial 2026

Las selecciones de Paraguay y Francia se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026, duelo al que llega como claro favorito un combinado galo que va de goleada en goleada y que es uno de los máximos aspirantes al título.

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El Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos) acoge el duelo entre ‘David y Goliat’. Por un lado, una Francia con confianza e impulsada por los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y el director ofensivo Michael Olise; y en el otro, una Paraguay que irrumpió en las eliminatorias del Mundial desafiando la lógica y con épica al eliminar en los penaltis a la campeona en 2014.

El conjunto entrenado por Didier Deschamps se presenta a la cita con el cartel de favorito indiscutible al estar firmando un torneo prácticamente impecable. ‘Les Bleus’ fueron, junto a las eliminadas Alemania y Países Bajos, el conjunto más goleador de la fase de grupos con 10 tantos, avanzando con paso firme y alejando las críticas que en los últimos años han rodeado al fútbol desplegado por el equipo galo.

Y en los dieciseisavos repitieron la misma operación, con una goleada por 3-0 liderada por el doblete de Mbappé, ‘pichichi’ del Mundial con 6 dianas, y por un Olise que es el arquitecto en la parte ofensiva actuando de media punta. Así, el objetivo de los galos será continuar con el rodillo y adelantarse pronto ante un equipo ‘Albirrojo’ que necesita conseguir que el partido sea largo como en la última eliminatoria.

Los de Gustavo Alfaro han ido de menos a más en la competición, sobreponiéndose a un mal debut ante la coanfitriona Estados Unidos (4-1), para terminar colándose de forma agónica en los cruces, dejando fuera a Turquía. Aunque su verdadera carta de presentación llegó en el momento idóneo, cuando resistieron el asedio de Alemania y la eliminaron en una agónica tanda de penales tras un 1-1 en el tiempo reglamentario.

Definidas las titulares de los equipos para el juego de octavos de final:

La misión de Francia es derribar el muro paraguayo, algo que solo logró el combinado estadounidense de forma clara -después solo ha encajado un gol en tres partidos-, porque Alfaro ha logrado construir un equipo competitivo, con soldados como Matías Galarza, el capitán Gustavo Gómez o Miguel Almirón, mientras la calidad la pone por la izquierda Julio Enciso, autor del gol ante Alemania.

La presencia del combinado francés en octavos es sinónimo de victoria, porque ha ganado sus últimos siete partidos mundialistas en esta fase. De hecho, solo ha perdido 2 de sus últimos 23 encuentros en un Mundial, con 18 victorias y 3empates. Y quiere seguir el camino hacia su tercera final consecutiva en la Copa del Mundo, algo que solo han logrado antes Alemania Federal y Brasil.

Siga el minuto a minuto del partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026:

*Con información de Europa Press