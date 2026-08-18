Figura de América de Cali sería pretendida por un grande de Argentina: negociación preocuparía a David González

El buen arranque de América de Cali en la Liga BetPlay 2026-ll hace que los equipos del exterior se fijen en sus figuras. Ahora, un equipo argentino está detrás de una figura de la mecha.

América de Cali sufre una nueva baja en medio de la Liga BetPlay: seguirá su carrera en Brasil

Reporta el periodista Felipe Sierra que Independiente de Avellaneda, en Argentina, habría mostrado su interés por fichar a Jhon Murillo, del América de Cali. Se trata de un extremo derecho, colombo-venezolano, que viene dejando actuaciones interesantes en el elenco escarlata.

Felipe Sierra: “Independiente está interesado en Jhon Murillo”

“Independiente está interesado en el colombo-venezolano Jhon Murillo (30). En los próximos días estarán negociando su contratación con América, equipo dueño de sus derechos”, fue la información que entregó Sierra.

🚨 #Independiente está interesado en el colombo-venezolano Jhon Murillo (30). En los próximos días estarán negociando su contratación con #América, equipo dueño de sus derechos. 🔴 pic.twitter.com/EP4sZi59IN — Pipe Sierra (@PSierraR) August 18, 2026

El contrato de Jhon Murillo con América de Cali va hasta junio de 2027, luego de haber firmado en julio de 2025. Su valor en el mercado es cercano a los 550 mil euros, según el portal web Transfermarkt.

Murillo tiene amplia experiencia en el fútbol internacional, incluyendo el mexicano, con equipos como San Luis y Atlas. También se desempeñó en Europa, portando los colores, entre otros, de Benfica y Tondela (Portugal).

Resta esperar cómo avanzan los próximos días, aunque sería una negociación que sí preocuparía al técnico de América de Cali, David González, porque una reciente figura podría dejar a la mecha en un momento clave de la temporada.

Últimas noticias de América de Cali

Lo cierto es que la salida de Murillo no sería la única de América para este segundo semestre de la Liga BetPlay. El martes, 18 de agosto, el cuadro vallecaucano sumó una baja, tras el arribo de Dylan Borrero a Chapecoense de Brasil.

“Chapecoense oficializó la contratación de un nuevo refuerzo para los compromisos de la secuencia de la temporada. Se trata del mediocampista colombiano Dylan Borrero, de 24 años, quien firmó un vínculo con el equipo alviverde hasta diciembre de 2027″, escribió el cuadro brasileño por medio de sus redes sociales.

Y añadió: “Dylan llegó al fútbol brasileño en 2020, contratado por el Atlético-MG; tras tres temporadas en el equipo mineiro, se fue a Estados Unidos, donde defendió al New England Revolution entre 2022 y 2024. El atleta regresó a Brasil en 2025, para jugar por el Fortaleza, y, más recientemente, estaba en el fútbol colombiano, actuando por el América de Cali”.

FECHADO COM A CHAPE! 🤝🇳🇬



A Chapecoense oficializou a contratação de mais um reforço para os compromissos da sequência da temporada. Trata-se do meio-campista colombiano Dylan Borrero, de 24 anos, que firmou vínculo com a equipe alviverde até dezembro de 2027.



Dylan chegou ao… pic.twitter.com/jQiaMTqONX — Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 19, 2026

Dylan también se expresó respecto al movimiento: “Estoy muy feliz de volver a jugar en Brasil y, principalmente, por jugar en un equipo como la Chapecoense - que para nosotros, los colombianos, es muy significativo. Espero corresponder todo lo que esperan de mí y traer muchas alegrías y felicidades a la hinchada”.