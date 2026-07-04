Kimi Antonelli protagoniza la previa del Gran Premio de Gran Bretaña: así será la parrilla de salida

El italiano Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, obtuvo el primer lugar de salida para la carrera del próximo domingo 5 de julio en el circuito de Silverstone, autódromo en Inglaterra. El piloto del equipo Mercedes dominó la sesión de clasificación de este sábado, pocas horas después de haberse impuesto también en la carrera corta previa.

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Con este resultado, el corredor de 19 años acumula cinco posiciones de privilegio en las nueve competencias principales disputadas durante la presente temporada.

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Antonelli superó en la sesión cronometrada al equipo Ferrari, que ubicó al monegasco Charles Leclerc en la segunda posición, a una diferencia de 175 milésimas de segundo.

El piloto local Lewis Hamilton registró el tercer mejor tiempo de la jornada al mando de su monoplaza. Respecto al rendimiento de su escudería, Hamilton declaró que no poseen el ritmo de Mercedes, pero están reduciendo la diferencia de rendimiento de manera progresiva.

Distribución de las primeras líneas en la parrilla

La cuarta posición de la parrilla de salida quedó en manos del británico George Russell, compañero de equipo de Antonelli y segundo en la clasificación general a 43 puntos de diferencia.

Entre los dos pilotos de Mercedes se reparten siete victorias en las ocho carreras disputadas previamente en el año. Detrás de ellos, en la quinta posición, se ubicó el francés Isack Hadjar, quien superó a su compañero de equipo en Red Bull, el neerlandés Max Verstappen.

Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, iniciará la carrera desde el séptimo puesto debido a dificultades mecánicas con la adaptación a las normativas de motores híbridos.

Entre ambos pilotos de Red Bull se situó el McLaren del británico Lando Norris en la sexta casilla, mientras que el australiano Oscar Piastri finalizó octavo. El grupo de los diez primeros puestos de la clasificación sabatina lo completaron Arvid Lindblad y Liam Lawson, pertenecientes a Racing Bulls.

Resultados de los pilotos latinoamericanos y españoles

En la representación latinoamericana, el brasileño Gabriel Bortoleto se ubicó en el undécimo lugar con su monoplaza de la escudería Audi. Por su parte, el argentino Franco Colapinto y el mexicano Sergio Pérez compartirán la décima fila de salida tras finalizar en los puestos 19 y 20.

En cuanto a los competidores españoles, Carlos Sainz Jr. ocupará la decimoquinta posición con Williams, mientras que Fernando Alonso largará desde el último puesto con Aston Martin.

Durante la carrera esprint, Hamilton lideró las primeras diez vueltas tras haber sido el más rápido en las prácticas, pero fue superado por la potencia del vehículo de Antonelli.

El piloto italiano detalló que las vueltas iniciales con Hamilton requirieron el máximo esfuerzo y que logró el sobrepaso definitivo al activar el sistema de potencia adicional. Gracias a los ocho puntos obtenidos en la jornada sabatina, Antonelli amplió su ventaja sobre Russell en la disputa del campeonato.

*Realizado con información de AFP*