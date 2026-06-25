Fórmula 1 GP de Austria 2026: horarios y canal para ver una nueva carrera del campeonato

Tras su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de F1 de Cataluña, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton saldrá este fin de semana en Austria a la caza del actual líder del Mundial Kimi Antonelli, cuyo Mercedes comienza a mostrar sus primeras fisuras.

Espectacular victoria de Lewis Hamilton en la Fórmula 1: celebró con Ferrari en el GP de Barcelona

A los 41 años, la superestrella británica muestra una forma física y mental impecable en su segunda temporada con la Scuderia, respaldada por un segundo puesto en la clasificación provisional del Mundial, a 41 puntos del prodigio italiano de 19 años, Antonelli, que ganó cinco Grandes Premios seguidos pero que tuvo que abandonar por una avería en Barcelona hace dos semanas.

Max Verstappen en el Gran Premio de Austria Fórmula 1. Foto: AP

Para la octava prueba de una temporada que contará con 22 etapas, la enorme logística de la Fórmula 1 se ha instalado en el corazón de las montañas de la región de Estiria, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, uno de los más rápidos y también de los más espectaculares, con sus desniveles y la vista única de las montañas que pueden disfrutar los espectadores.

Fórmula 1: se anuncia nuevo cambio de reglamento tras fuerte accidente en Japón

Prudente, el director francés de Ferrari, Frédéric Vasseur, se declaró “animado por lo que hemos mostrado en los últimos Grandes Premios”, al tiempo que advirtió que “había que afrontar el campeonato carrera a carrera”.

En una nube de felicidad tras la carrera en Montmeló y su primera victoria en casi dos años, Hamilton había dicho que esperaba que fuera la primera de una larga lista, lanzando en italiano un “Forza Ferrari”.

Fue el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris con McLaren, el que dio aviso de la amenaza de los monoplazas rojos. “Tenemos suerte de que Ferrari no disponga por ahora de un mejor motor”, declaró en Sky Sports. De lo contrario, la Scuderia “podría humillar a todos”.

Gran Premio de Estiria de la Fórmula Uno, en el circuito Red Bull de Spielberg. Foto: AP/Darko Vojinovic

La escudería del Cavallino Rampante ya cuenta con un chasis considerado el mejor de los 11 en liza esta temporada.

Y la escudería más antigua y laureada de la F1 llegó a Spielberg con las primeras evoluciones de la parte térmica de la unidad de potencia, gracias a una disposición del reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) denominada ADUO (Oportunidades adicionales de desarrollo y evolución).

Hora y canal para ver el Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica #1

06:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

09:50 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 27 de junio

Práctica #3

05:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 28 de junio

Carrera

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.