Zlatan Ibrahimovic lanzó advertencia sobre la Selección Colombia: “El equipo que la enfrente deberá ser precavido”

La Selección Colombia accedió a la siguiente fase de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar al combinado nacional de Ghana en la instancia de dieciseisavos de final. El compromiso se definió a favor del conjunto sudamericano con un marcador de uno por cero, gracias a una anotación del volante Jhon Arias en el minuto 13.

Jhon Arias puso el primer gol de Colombia vs. Ghana: aprovechó monumental jugada de Luis Suárez

Con este resultado, el equipo dirigido por el director técnico Néstor Lorenzo consolidó su permanencia en el torneo internacional y centró la atención de los medios de comunicación.

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Previo al desarrollo de esta jornada de eliminación directa, figuras del entorno internacional ya venían siguiendo el desempeño del equipo colombiano.

El entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, manifestó en declaraciones oficiales que consideraba a Colombia como uno de los equipos candidatos a disputar el título de este año. El rendimiento colectivo del grupo ratificó las proyecciones de los analistas deportivos durante los primeros encuentros del certamen.

Análisis técnico de exfutbolistas en medios de comunicación

Tras concretarse el avance de la delegación colombiana a la ronda de los dieciséis mejores, diversos paneles deportivos de televisión evaluaron las variables tácticas del partido.

El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, quien actualmente se desempeña como analista para la cadena internacional Fox, expuso que el rendimiento de Colombia no constituye una sorpresa. Ibrahimovic, con trayectoria en clubes europeos como Barcelona, Inter de Milán y Manchester United, señaló que el equipo sudamericano mantuvo el control del juego.

⚠️ La reacción de Zlatan Ibrahimovic, tras la victoria de la Selección Colombia:



"Colombia controló todo el partido. Van a ser una amenaza para cualquier equipo porque juegan con total confianza.



Además, viste a los fans hoy? Colombia juega de local, están también cómodos con… pic.twitter.com/tvO7Aj8ReV — Samuel Vargas (@SVargasOK) July 4, 2026

“La gente de fútbol que sabe y que estudia el fútbol sabe que Colombia es un gran equipo, eso no es una sorpresa. Tuvieron el control total del partido; Ghana nunca fue una amenaza para Colombia; de una u otra forma ellos dominaron el partido”, señaló el exjugador.

De igual manera, el analista de televisión explicó que la estructura de la selección nacional representa una dificultad real para los próximos rivales en las llaves directas.

El exdelantero afirmó que el conjunto de Colombia “es una amenaza en esta Copa del Mundo” y advirtió que “el equipo que deba enfrentarlo requerirá precaución debido al nivel de confianza que registran sus jugadores”. Según su evaluación, el equipo africano de Ghana no logró generar opciones de peligro que comprometieran el resultado.

El factor de la afición y el próximo partido ante Suiza

El análisis de la jornada también contempló variables logísticas como el comportamiento y la cantidad de aficionados que acompañan al equipo en las sedes mundialistas.

Ibrahimovic puntualizó que los seguidores de la selección generan un ambiente de competencia similar al de un partido en condición de local. De acuerdo con el exfutbolista, las condiciones geográficas y el apoyo constante en las tribunas permiten que los jugadores se adapten mejor al desarrollo del campeonato.

𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 🔜🇨🇭



Octavos de Final Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆#ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/pZzrghGiLl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 4, 2026

El calendario oficial de la Fifa establece que la Selección Colombia continuará su participación en la Copa del Mundo a comienzos de la próxima semana.

El equipo de Néstor Lorenzo jugará los octavos de final contra la selección de Suiza el próximo martes 7 de julio en la ciudad de Vancouver, Canadá. El compromiso está programado para las 3:00 de la tarde, hora local, y definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final del torneo.