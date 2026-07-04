Vozinha, el arquero de Cabo Verde, quedó libre y entró en los planes de este equipo

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, muchas personas pensaban que la selección de Cabo Verde estaría en las últimas posiciones del Grupo H, por detrás de España y Uruguay, tal vez peleando el tercer puesto contra Arabia Saudita.

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Sin embargo, el conjunto africano dio un golpe sobre la mesa al clasificar segunda de su grupo. Durante su debut en el torneo, el equipo obtuvo un empate sin goles frente a España, resultado que centró la atención en su manejo defensivo.

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El portero Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, se consolidó como la principal figura del esquema táctico de su selección a los 40 años de edad.

Las actuaciones del guardameta permitieron que Cabo Verde avanzara a los dieciseisavos de final, instancia donde compitieron directamente contra la selección de Argentina. En dicho encuentro, el arquero contuvo diferentes opciones de peligro, incluido un tiro libre ejecutado por el delantero Lionel Messi.

Balance deportivo y finalización de contratos

El compromiso ante la escuadra sudamericana se definió en la prórroga con un marcador final de tres goles a dos a favor de los actuales campeones del mundo, determinando la eliminación del equipo africano.

VOZINHA NO ES COURTOIS, ES MEJOR



El arquero de Cabo Verde evitó de manera magistral que Lionel Messi transformara su tiro libre en gol.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/n7Dz1dFV4d — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

A pesar de la derrota, el desempeño individual de Vozinha durante el torneo generó reportes en la prensa internacional sobre su futuro profesional. Medios de comunicación como Marca de España señalan que el futbolista tendría opciones para continuar su carrera en el continente americano.

El guardameta se encuentra actualmente en condición de agente libre debido a que su vínculo contractual con el Deportivo Chaves de Portugal finalizó el pasado martes 30 de junio. El diario deportivo informó que el club Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) evalúa la posibilidad de incorporar al portero a su nómina.

La dirección deportiva de la institución estadounidense busca reforzar la posición tras el rendimiento mostrado por el jugador en la cita mundialista.

Declaraciones en zona mixta sobre Lionel Messi

Al cierre de la participación de su equipo, el arquero africano se refirió al encuentro que sostuvo con el capitán de la selección argentina al finalizar el partido de octavos de final.

Vozinha declaró en la zona mixta que Lionel Messi se acercó de manera directa para reconocer el trabajo realizado por la delegación de Cabo Verde. Según el testimonio del portero, el atacante argentino le manifestó que su desempeño fue destacado y que su país debía sentirse representado por el esfuerzo del grupo.