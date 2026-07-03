Prensa argentina reaccionó al susto que les metió Cabo Verde: no se guardan nada

La prensa argentina reaccionó al agónico triunfo que su selección tuvo sobre Cabo Verde (3-2) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Fue este viernes, 3 de julio, en el estadio de Miami.

Cristian Cuti Romero celebrando el gol de Argentina, que definió el partido contra Cabo Verde. Foto: Getty Images

Cabo Verde y el gol impensado contra Argentina: remate enfurece a Messi en el Mundial 2026

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El planeta entero se sorprendió, pues Cabo Verde acabó dando una ardua batalla de principio a fin. Alcanzó a empatar el partido con un golazo de Lopes Cabral (103′) pero, al final, la albiceleste puso el 3-2 definitivo a los 111′ gracias a un cabezazo del Cuti Romero.

Ahora, el seleccionado argentino se verá contra Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

TERMINÓ MUY ENOJADO: a Leo Messi lo vio con mucha bronca tras la clasificación de Argentina.



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Así reaccionó la prensa argentina al partidazo contra Cabo Verde

“Increíble y agónico: Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y está en octavos de final” - Olé

“Sufrido. Más sufrido de lo esperado. Por más que ya dos campeones del mundo como España y Uruguay los habían sufrido, Argentina sabía que era mucho más que Cabo Verde. No se trata de subestimar a nadie, sino que la realidad del juego de ambos marcaba que más allá de solidez que habían mostrado, la Scaloneta venía haciendo un Mundial que no imaginaba necesitar 120 minutos para ganarle, ni a un Dibu Martínez sacando un tiro impresionante y un mano a mano en el área chica al final ni a toda la Scaloneta defendiendo”.

“Argentina sufrió para vencer 3-2 a Cabo Verde y jugará ante Egipto en octavos de final” - El Gráfico

“La albiceleste, que no hizo un buen partido y tiene mucho por mejorar, se verá las caras en la próxima fase con Egipto, que derrotó 4-2 por penales a Australia tras haber empatado 1-1 en los 120 minutos reglamentarios”.

“En un partido para el infarto, la Selección Argentina eliminó a Cabo Verde y está en octavos del Mundial 2026″ - TyC Sports

“En un partido para el infarto, la Selección Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue y se metió en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, la Albiceleste le ganó a los africanos, que lo empataron en dos oportunidades por Deroy Duarte y Sindy Lopes Cabral, y avanzó a la próxima ronda, donde se verá las caras este martes desde las 13.00 con Egipto”.

“Argentina tuvo que sufrir para vencer a Cabo Verde y meterse en 8vos. del Mundial 2026″ - ESPN

“En un dramático tiempo suplementario, Argentina tuvo que sufrir para vencer por 3-2 a Cabo Verde en Miami, por los 16avos. de final del Mundial 2026″.