Cabo Verde hace historia ante Argentina y se confirma un nuevo clasificado a octavos: sufrimiento en Miami

Sufrimiento total en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos. Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, la vio bastante complicada ante unos guerreros caboverdianos que hicieron la tarea más difícil cuando en la previa muchos dijeron que esto iba a ser un trámite para la Albiceleste.

Australia vs. Egipto se definió por penales: nuevo clasificado a octavos del Mundial 2026

Enzo Fernández al Real Madrid: club emitió comunicado definitivo del fichaje que retumbaba

Cabo Verde, precisamente, hizo lo impensado y anotó un gol sobre el minuto 59 que nadie tenía en los planes y generó las caras largas de Lionel Messi. Así fue el 1-1 que, en la media hora restante de juego, los argentinos no pudieron superar y así el cotejo se fue hasta el alargue.

Los caboverdianos siguieron haciendo historia y Lopez Cabral anotó el considerado mejor gol de esta Copa Mundo tras un espectacular remate en diagonal al palo más lejano de Dibu Martínez. Así era el 2-2 y Cabo Verde no se daba por vencido.

Fue hasta el minuto 111 cuando Diney marcó un autogol para el 3-2 de Argentina, marcador bastante sufrido y que le baja bastante en la lista de candidatos a la Copa del Mundo.

Pocos eran los que veían que Cabo Verde mandara este partido hasta el alargue y estuvo cerca de la definición desde los penaltis.

Argentina pasa a octavos de final

La Selección Argentina abrió el marcador tras un gol de Lionel Messi al minuto 29 que parecía encaminar la victoria sin ir al tiempo extra. Pero las cosas cambiaron y fue Lisandro Martínez el que marcó el 2-1 ya en el tiempo extra.

Lionel Messi celebra el triunfo ante Cabo Verde. Foto: AP Photo/Marta Lavandier

Cabral marcó el golazo para el 2-2 y fue un autogol que colocó el 3-2 que acabó con el nerviosismo argentino, que pasó algunas vergüenzas en la cancha donde Messi es local con el Inter Miami en la MLS.

De esta manera, la selección argentina se cita con la Egipto de Mohamed Salah, que eliminó a Australia en penaltis. Por otra parte, Cabo Verde vuelve al archipiélago con la frente en alto tras una presentación histórica en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, al ser consultado sobre lo complicado del partido y de la oportunidad de derrota y eliminación el día que disputó su partido 100 al frente de la Albiceleste, el DT resumió: “Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol”.