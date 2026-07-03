Cabo Verde le metió a Argentina uno de los mejores goles del Mundial: Lopes Cabral dejó frío al Dibu

Sidny Lopes Cabral se volvió viral en las redes sociales. El jugador de Cabo Verde anotó uno de los mejores goles en lo que va del Mundial 2026, este viernes 3 de julio, contra la selección de Argentina.

El tanto llegó sobre los 103′ del primer tiempo extra. Argentina ganaba 2-1, pero con el golazo de Lopes Cabral los caboverdianos empataron parcialmente (2-2) y tomaron vida contra los vigentes campeones del mundo.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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Cabo Verde y el gol impensado contra Argentina: remate enfurece a Messi en el Mundial 2026

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La locura se apoderó de las tribunas en el estadio Miami. Ni los hinchas de Argentina ni los de Cabo Verde podían creer el golazo que había anotado Lopes Cabral. De hecho, ni siquiera el jugador caboverdiano podía comprenderlo, pues en la celebración se llevó las manos a la cabeza.

Sin embargo, el milagro del gol de Cabo Verde duró poco. A los 110′ del partido, Argentina se volvió a poner en ventaja (3-2) gracias a un gol tras un tiro de esquina. Messi cobró al área, el “Cuti” Romero cabeceó y hubo un ligero desvío de Diney. Así, el balón se acabó colando en el fondo de la portería.

¡¡CUTI AL RESCATE!! TESTAZO GOLEADOR DE ROMERO PARA EL 3-2 DE ARGENTINA VS. CABO VERDE.



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Ese 3-2 fue definitivo para que Argentina solo pasara un susto. Los dirigidos por Lionel Scaloni avanzaron a los octavos de final del Mundial 2026, eliminando a la selección que venía siendo la gran sorpresa del torneo hasta ahora.

Y es que Cabo Verde luchó hasta el final, pero no lo consiguió. Las caras de sus jugadores lo expresaban todo al finalizar el compromiso: había impotencia, pues estuvieron muy cerca de, al menos, llevar a los penales al vigente campeón del mundo.

SE FESTEJÓ CON TODO: así se vivió el final del triunfo de Argentina ante Cabo Verde.



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Antes, Lionel Messi (29′), Deroy Duarte (59′) y Lisandro Martínez (92′) habían anotado. Este fue uno de los partidos más vibrantes de la Copa Mundial 2026.

¿Contra quién jugará Argentina en octavos de final del Mundial 2026?

Argentina se enfrentará a Egipto, que este mismo viernes, pero más temprano, venció por penales a Australia y se metió en la ronda de 16 mejores del campeonato del mundo.