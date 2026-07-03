¿Dónde ver por internet Argentina vs. Cabo Verde? No caiga en páginas de estafas

A menos de una hora del encuentro entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde (5:00 p.m. hora Colombia), correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ha generado una alta demanda de información sobre cómo seguir el evento a través de internet.

Roja Directa, Tarjeta Roja, Pirlo TV Colombia: los peligros de acceder a partidos gratis en estas páginas

La expectativa por el desempeño del equipo africano y la presencia de figuras como Lionel Messi ha impulsado la búsqueda de opciones de visualización, muchas de las cuales pueden comprometer la integridad de los dispositivos electrónicos.

Los peligros ocultos en los sitios de streaming no autorizados

El uso de portales que no poseen derechos de transmisión, identificados frecuentemente bajo términos de búsqueda populares en la red, conlleva serias amenazas para la privacidad de los usuarios. Estas plataformas operan fuera de las tiendas de aplicaciones oficiales, lo que facilita la distribución de malware.

Roja Directa, Tarjeta Roja y Pirlo TV pueden exponer los dispositivos a virus y fraudes. Foto: Getty Images / Pirlo TV / Tarjeta Roja TV

Este término se refiere a programas dañinos diseñados para instalarse de forma oculta en computadoras o celulares con el fin de extraer fotografías, documentos personales y credenciales de acceso a cuentas bancarias.

Además de la instalación de software malicioso, es común encontrar formularios engañosos que solicitan datos financieros bajo el pretexto de validar la identidad del espectador o activar la señal del partido.

Opciones legales para seguir el partido

Para garantizar una transmisión fluida y segura, se recomienda acudir únicamente a las plataformas autorizadas en cada territorio.

Las señales autorizadas ofrecen una transmisión segura y con mejor calidad de imagen. Foto: AP Photo/Julio Cortez

Las opciones disponibles son las siguientes:

Colombia: Se transmite online en RCN, Ditu, la plataforma DGO y vía streaming por Disney+ Premium y Paramount.

Se transmite online en RCN, Ditu, la plataforma DGO y vía streaming por Disney+ Premium y Paramount. En México: El encuentro está disponible a través de la aplicación ViX.

El encuentro está disponible a través de la aplicación ViX. Otras regiones: En diversos países, Disney+ ofrece partidos específicos según la distribución de derechos locales.

El uso de estos servicios oficiales no solo asegura la mejor calidad técnica, sino que protege la información personal y financiera de quienes siguen el torneo mundialista.

Canal y hora para ver los partidos del Mundial 2026 este viernes, 3 de julio: Colombia, Argentina y más

Calidad de imagen y estabilidad de la señal

Tenga presente que más allá de los riesgos de seguridad en las plataformas ilegales, también ofrecen una experiencia de visualización deficiente. Los usuarios suelen enfrentarse a: